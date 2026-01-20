딥시크 차기 모델에 쏠린 시선...'멀티모달' 진화 예고

딥시크 R1 차기 모델 임박

텍스트 넘어 음성 영상 통합 AI

추론 능력 강화 모델 공개 가능성

중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 알원(R1)을 선보인 지 1년이 지난 가운데, 업계의 시선은 딥시크가 공개할 차기 모델에 쏠리고 있다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 19일 보도했다.

스마트폰 화면에 표시된 딥시크(DeepSeek) 애플리케이션 화면.

새로운 모델은 춘제(중국의 음력설) 전후에 공개될 것으로 예상된다. 반도체 전문 컨설팅 회사인 세미애널리시스의 조던 나노스 연구원은 "딥시크가 지난해와 마찬가지로 춘제 전후에 추론 능력을 강화한 새로운 모델을 공개할 가능성이 크다"고 전망했다.

이 모델은 멀티모달 기능을 갖추게 될 것으로 보인다. 멀티모달은 텍스트뿐 아니라 이미지·음성·영상·센서 데이터 등 서로 다른 유형의 입력을 함께 이해하고 처리하는 기술을 뜻한다. 이는 딥시크가 텍스트 추론 모델을 넘어 이미지, 음성, 영상, 로봇, 제어까지 통합하는 AI로 진화할 가능성을 시사한다. 미국 기반 투자회사 인터커넥티드 캐피털의 케빈 시는 "멀티모달 영역(multimodal realm)에서의 진전이 나타날 것으로 기대한다"고 했다.

알원 등장 이후 미·중간 AI 패권 전쟁이 본격화한 가운데 중국이 우위를 점할 것이라는 전망도 나온다. 파이낸셜타임스(FT)는 단기 경쟁에서 여전히 미국이 앞서지만, 장기전에서는 "중국이 승리할 것"이라는 평가를 내놓았다. AI 경쟁에서는 모델만이 아닌 경제 전반으로의 확산과 배치가 중요하다. 이런 면에서 중국의 장기적인 국가 주도 산업 전략은 여러 이점이 있다고 봤다. 글로벌에너지 석유화학 시장정보기관인 ICIS는 결국 AI 패권 전쟁의 승패를 가를 핵심 변수는 전력과 지정학이라고 분석하기도 했다.

딥시크는 지난해 1월20일 처음 등장한 이후 중국 기술 산업 전반에 적지 않은 영향을 미쳤다. 중국 정부의 반독점 규제 강화와 미국의 반도체 수출 통제로 글로벌 투자자들이 중국을 '투자 불가(uninvestable)' 시장으로 취급할 때 등장해 중국 시장의 가능성을 입증했다. 미국 투자 리서치회사 모닝스타의 로레인 탄 리서치센터장은 "각종 제약에도 불구하고 중국 기업들이 여전히 혁신할 수 있다는 사실을 보여준 계기였다"며 "이는 투자자 신뢰 회복으로 이어졌다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



