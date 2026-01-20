본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]스틱인베, 기업가치 제고 계획 발표에…11%↑

이승진기자

입력2026.01.20 10:12

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

20일 스틱인베스트먼트 가 강세다. 행동주의 펀드 얼라인파트너스 요구에 맞춰 대대적인 기업가치 제고(밸류업) 계획을 공시하면서다.


이날 오전 10시8분 스틱인베스트먼트는 전 거래일 대비 1030원(11.28%) 오른 1만160원에 거래되고 있다.

[특징주]스틱인베, 기업가치 제고 계획 발표에…11%↑
AD
원본보기 아이콘

스틱인베는 얼라인이 요구했던 마감일인 이날 기업가치 제고 계획을 공시하자, 투자자의 관심이 집중된 것으로 풀이된다.


앞서 얼라인은 스틱인베 이사회에 공개서신을 보내 주주가치 제고 방안을 마련하라고 밝힌 바 있다. 당시 얼라인은 "올해 3월 주주총회 전에 주주들이 책임 있는 의결권을 행사할 수 있도록 1월19일까지 반드시 계획이 공유돼야 한다"고 요구했다.


스틱인베는 우선 자사주 활용 계획을 상세히 밝혔다. 임직원 주식기반보상(RSU) 용도를 제외한 자사주를 소각하겠다는 방침을 내세웠다. 지난해 말 기준 스틱인베는 자사주 13.52%(563만3228주)를 갖고 있다.

또 스틱인베는 수익성 목표로 자기자본이익률(ROE) 10% 이상, 운용 수수료(FRE) 마진 35% 이상을 설정했다. 중장기 성과 지표로는 연평균 총주주수익률(TSR) 20% 달성을 제시했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다 "40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"…경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기