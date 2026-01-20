충남 김, 세계 식탁을 뚫다…수산식품 수출 3년 연속 2억 달러 돌파



김 수출 2억1500만 달러 '역대 최대'…충남 수산물 수출의 93% 차지



충남 김 채취하고 있는 모습/충남도 AD 원본보기 아이콘

전 세계 식탁 위에 오른 '충남 김'이 충남 수산식품 수출의 기록을 다시 썼다. 글로벌 경기 둔화와 보호무역 장벽 속에서도 충남 수산식품 수출액은 3년 연속 2억 달러를 넘기며 역대 최대 실적을 경신했다.

충남도는 2025년 수산식품 수출액이 전년보다 7.4% 증가한 2억3100만 달러(약 3400억 원)를 기록했다고 20일 밝혔다. 2023년 2억200만 달러, 2024년 2억1500만 달러에 이어 3년 연속 2억 달러 고지를 지켜낸 것이다.

이 같은 실적은 전국에서도 상위권이다. 충남은 부산(9억9600만 달러), 전남(5억4900만 달러), 서울(5억3500만 달러), 경남(2억6500만 달러), 경기(2억4300만 달러)에 이어 전국 6위 수준의 수산식품 수출 규모를 기록했다.

성장의 중심에는 단연 '김'이 있었다. 2025년 김 수출액은 전년 대비 10.2% 증가한 2억1500만 달러로, 충남 수산식품 전체 수출의 93%를 차지했다. 세부적으로는 마른김이 9700만 달러, 조미김이 1억1800만 달러로 집계됐다.

2022년 1억5100만 달러였던 김 수출액은 2025년 2억1500만 달러로 42% 증가했다. 특히 마른김은 같은 기간 5500만 달러에서 9700만 달러로 76% 급성장하며 충남 김의 경쟁력을 입증했다.

김 외 품목으로는 미역 110만 달러, 수산물 통조림 80만 달러, 건조 수산물 60만 달러, 기타 해조류 50만 달러, 갑각류 25만 달러, 새우 22만 달러 등이 뒤를 이었다.

국가별로는 중국이 5200만 달러로 가장 큰 비중을 차지했고, 미국 4900만 달러, 러시아 1900만 달러, 일본 1300만 달러 순이었다. 호주·캐나다·베트남은 각각 800만 달러, 태국·인도네시아 700만 달러, 독일 400만 달러, 기타 국가가 5600만 달러로 집계됐다.

도는 앞으로 미국·중국·러시아·일본 등 핵심 시장에 대한 수출 지원을 이어가는 한편, 유럽과 동남아 등 신흥 시장으로 수출선을 다변화해 성장 동력을 확장한다는 방침이다.

정병우 도 어촌산업과장은 "러시아·우크라이나 전쟁과 미국의 상호관세 부과 등 대외 여건이 녹록지 않았지만, 조미김과 마른김의 글로벌 수요 확대가 수출 성장을 견인했다"며 "충남 김의 품질과 경쟁력이 세계 시장에서 확인된 만큼, 제품 고급화와 신규 시장 개척을 통해 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



