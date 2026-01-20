본문 바로가기
조폐공사, 연결형은행권 한정 판매

대전=정일웅기자

입력2026.01.20 09:48

힌국조폐공사는 1000원권 45면부와 5000원권 16면부 '연결형 은행권'을 한정 판매한다고 20일 밝혔다.


연결형 은행권은 화폐를 낱장으로 절단하지 않고 연결된 형태의 기념 화폐를 말한다. 판매되는 1000원권은 전지 형태, 5000원권은 전지 32면부를 절반으로 절단한 16면부로 구성된다. 연결형 은행권 판매는 2021년 이후 4년만으로 희소성을 갖는다.

연결형 은행권으로 판매되는 5000원권 16면부 앞면 이미지. 한국조폐공사 제공

조폐공사는 1000원권 45면부를 1세트당 6만1500원, 5000원권 16면부를 1세트당 10만2400원에 판매한다. 구입은 조폐공사 쇼핑몰에서 가능하며 배송은 입금 완료 후 최대 2주 이내에 완료된다.


연결형 은행권은 색다른 설 선물이 될 수 있다. 예부터 설날에 세뱃돈을 주는 풍습이 있는 만큼 연결된 화폐가 특별한 세뱃돈이 될 수 있다는 게 조폐공사의 설명이다.


성창훈 조폐공사 사장은 "연결형 은행권은 화폐를 색다르게 소장할 수 있는 기념품의 일종"이라며 "대한민국을 대표하는 예술품인 화폐가 단순 거래 수단을 넘어 국민이 소장하고 특별한 의미를 담아 활용할 수 있길 기대한다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
