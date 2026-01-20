본문 바로가기
한국투자밸류운용, 손익차등형 '한국밸류 K파워2 펀드' 출시

박형수기자

입력2026.01.20 09:42

한국금융지주 계열사 한국투자밸류자산운용은 손익차등형 공모펀드 '한국밸류 K-파워2 펀드'를 출시한다고 20일 밝혔다.


펀드는 국내 주식시장 최신 트렌드 7가지 테마의 하위 사모펀드에(한국밸류 첨단의료, 한국밸류 퓨쳐테크, 한국밸류 글로벌밸류체인, 한국밸류 파워앤그리드, 한국밸류 컨슈머, 한국밸류 클린테크, 한국밸류 콘텐츠파워) 분산투자하는 재간접 공모펀드다.

고객이 선순위로, 한국투자밸류자산운용이 후순위로 투자하는 손익차등형 펀드다. 이에 따라 펀드 손실이 발생하더라도 개별 하위사모펀드 기준 -15%까지 회사가 손실을 먼저 반영한다. 이익 발생하는 경우 10%까지는 고객과 회사가 85 대 15로, 10%를 초과하는 수익부터는 55 대 45로 이익을 배분한다.


펀드는 최대 3년 동안 운용하며 만기 전 고객 수익률이 15%에 도달하면 조기에 상환한다. 판매사는 한국투자증권이고 모집기간은 1월 28일까지다.


한국투자밸류자산운용 관계자는 "고객 손실을 먼저 방어하기 때문에 안정적인 수익을 올리고자 하는 투자자에게 알맞은 상품"이며 "시장의 기존 주도 흐름과 더불어 2026년 새롭게 부각될 가능성이 높은 업종과 기업들을 중심으로 포트폴리오를 구성해 성과를 추구하겠다고" 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

