청양군, 고향사랑기부금 4억4천만원 교육·복지·재난 대응에 집행

탁구 유망주 육성·경로당 무상급식·집중호우 복구에 사용

충남 청양군이 고향사랑기부제를 통해 모금한 기부금을 교육·복지·재난 대응 등 지역 현안에 투입하며 실질적인 성과를 내고 있다.

청양군은 2025년 한 해 동안 고향사랑기부제로 총 4억 4,200만 원을 모금했으며, 이를 지역에 꼭 필요한 분야에 활용했다고 20일 밝혔다.

군이 지난해 고향사랑기금으로 추진한 주요 사업은 ▲정산 초·중·고 탁구부 '국가대표 꿈 키우기 프로젝트' ▲'동네 어르신 함께 한끼' 경로당 무상급식 ▲집중호우 피해 복구를 위한 특별재난지역 지정기부 긴급 모금 등이다.

교육 분야에서는 5000만 원을 투입해 정산면 초·중·고 탁구 선수들의 훈련 용품 구입과 대회 출전, 전지훈련 등을 지원했다.

군은 이를 통해 지난해 청소년 국가대표 8명을 배출하며 학생 체육 육성 성과를 거뒀다고 설명했다.

복지 분야에서는 5200만 원의 기탁금을 활용해 경로당을 중심으로 무상급식을 제공하는 '동네 어르신 함께 한끼' 사업을 운영했다.

군은 해당 사업이 돌봄이 필요한 어르신들의 식생활 개선과 생활 안정에 기여했다고 밝혔다.

또 지난해 여름 집중호우로 특별재난지역이 선포되자, 군은 지정기부 방식의 긴급 모금을 진행해 1500만 원을 확보했다. 모금된 기부금은 하천 복구 등 주민 생활과 직결된 재난 복구 현장에 사용됐다.

김돈곤 군수는 "고향사랑기부로 조성된 기금이 지역 수요에 맞춰 적기에 활용되면서 기부 취지가 현장에서 성과로 이어지고 있다"며 "앞으로도 기부금이 투명하고 효율적으로 사용될 수 있도록 관리하겠다"고 말했다.

한편 청양군은 지난해 12월부터 '정산 초·중·고 탁구부 꿈 키우기 프로젝트 시즌3' 모금을 시작했으며, 향후에도 지역 여건을 반영한 지정기부 사업과 일반 기금 사업을 지속 발굴해 고향사랑기부제 활용을 확대할 계획이다.





