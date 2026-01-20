본문 바로가기
'주토피아 2', 할리우드 애니 새 역사 썼다…역대 흥행 1위

이종길기자

입력2026.01.20 09:41

전 세계 수익 17억 달러 돌파
'인사이드 아웃 2' 따돌려
중국에서만 6억 달러 벌어들여

영화 '주토피아 2' 스틸 컷

영화 '주토피아 2' 스틸 컷

디즈니 영화 '주토피아 2'가 할리우드 애니메이션의 흥행 역사를 새로 썼다. 전작을 뛰어넘은 것은 물론, 기존 1위였던 '인사이드 아웃 2'까지 끌어내리며 왕좌에 올랐다.


19일(현지시간) 미국의 박스오피스 사이트 모조에 따르면, 이 영화는 북미에서 3억9324만 달러, 해외에서 13억1330만 달러를 벌어들여 전 세계 누적 매출 17억654만 달러(약 2조5142억원)를 기록했다.

이는 종전 할리우드 애니메이션 최고 기록이었던 픽사의 '인사이드 아웃 2(16억9886만 달러)'를 넘어선 수치다. 이로써 디즈니는 '주토피아 2(1위)', '인사이드 아웃 2(2위)', '겨울왕국 2(3위)'로 이어지는 역대 흥행 '톱 3'을 모두 자사 작품으로 채웠다. '주토피아 2'는 실사 영화를 포함한 전 세계 역대 박스오피스 순위에서도 9위에 이름을 올렸다.


이번 기록 달성의 결정적 동력은 해외 시장이었다. 특히 중국에서만 6억1900만 달러 이상의 티켓 매출을 올렸다. 이는 중국에서 개봉한 역대 할리우드 영화 중 최고 성적이다.


앨런 버그먼 디즈니 엔터테인먼트 회장은 성명을 통해 "놀라운 성과"라며 "무엇보다 전 세계 팬들의 열정이 만들어낸 결과"라고 소감을 밝혔다.

다만, 전 세계 애니메이션을 통틀어 1위 자리는 여전히 중국의 차지다. 지난해 개봉한 애니메이션 '너자 2'가 자국 내 폭발적 인기에 힘입어 22억 달러 이상의 매출을 기록했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
