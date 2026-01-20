성북구, 우이천·정릉천변 생태정원 조성

소근내길 썸머가든·정릉천 휴식공간

서울 성북구(구청장 이승로)가 노후된 우이천과 정릉천변을 시민 중심의 생태 휴식 공간으로 새단장했다고 20일 밝혔다.

우이천 조성 후(우이천 풀잎북데크) 모습. 성북구 제공.

구는 우이천변 제방에 '소근내길 썸머가든'을 조성했다. '소근내'는 과거 우이천을 따라 흐르던 작은 개울을 뜻한다. 구는 그늘지고 서늘한 지형적 특성을 살려 무더운 여름철에도 쾌적하게 머물 수 있는 여름 특화 생태정원으로 만들었다.

탁 트인 잔디광장, 우이천의 수변경관을 조망할 수 있는 '풀잎 북데크', 야간 경관조명이 어우러진 매력정원으로 구성했다. 배롱나무 등 교목·관목류 29종 3869주, 노루오줌 등 초화류 48종 1만1270본을 식재해 여름에 아름다운 꽃과 식물을 감상할 수 있도록 했다.

정릉천은 내부순환로 하부의 어둡고 황량했던 공간을 자연 친화적인 정원형 휴식공간으로 개선했다. 교각 하부 산책로를 따라 수국 등 교목·관목류 16종 2387주, 버베나 등 초화류 20종 5198본을 심어 사계절 변화를 느낄 수 있는 정원을 조성했다.

특히 월곡역 복개교 일대에는 모든 세대가 함께 이용할 수 있는 운동 공간을 마련해 단순한 통행 공간이었던 정릉천 하부를 복합 문화·체육 공간으로 탈바꿈시켰다.

구 관계자는 "우이천의 지형적 특성을 살린 창의적 공간 조성과 정릉천의 실용적 개선을 통해 시민이 집 가까이에서 사계절의 풍취를 느낄 수 있게 됐다"며 "하천의 특성을 살린 여가 공간 조성을 통해 시민 삶의 질을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.





