본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

한림대동탄성심병원, AI로 담관 손상 줄이는 로봇 담낭절제술 도입

박정연기자

입력2026.01.20 09:25

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

86% 정확도로 '담낭절제삼각' 식별 AI 모델 개발
“수술 정밀도 높여 합병증 최소화”

한림대동탄성심병원은 담낭절제술 중 담관 손상을 줄이기 위한 영상인식 인공지능(AI) 기반 로봇수술을 시행하고 있다고 20일 밝혔다.

AI 보조 담낭절제술 중 담낭절제삼각 식별 화면. 한림대동탄성심병원

AI 보조 담낭절제술 중 담낭절제삼각 식별 화면. 한림대동탄성심병원

AD
원본보기 아이콘

담낭절제술은 담석증 환자 증가로 시행 건수가 늘고 있지만 수술 중 '담낭절제삼각'을 정확히 구분하기 어려워 담관 손상 위험이 높은 수술로 꼽힌다. 담관 손상이 발생할 경우 담즙 누출 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다.


유태석 한림대동탄성심병원 외과 교수 연구팀은 영상인식 AI를 활용해 수술 중 담낭절제삼각을 실시간으로 식별하는 모델을 개발했다. 이 모델은 ICG(인도시아닌그린) 형광 담관조영술 영상을 기반으로 담낭절제삼각의 경계를 자동으로 표시해 집도의의 판단을 돕는다.

연구팀은 2018년부터 2021년까지 복강경 및 로봇 담낭절제술 환자 영상 3796장을 분석해 AI를 학습시켰다. 성능 평가 결과 평균 정확도 86%, 정밀도 91%, 재현율 81%를 기록했다. 환자 체형이나 염증 정도, 수술 환경 변화에도 안정적인 성능을 보였다.


한림대동탄성심병원은 지난해 3월부터 이 AI 모델을 실제 수술에 적용하고 있다. 이를 통해 담관 손상 위험을 낮추고 수술 시간과 입원 기간 단축에도 기여하고 있다는 설명이다.


유 교수는 "해부학적 구조가 불분명한 상황에서도 AI가 수술 안전성을 높이는 보조 역할을 한다"며 "정밀하고 안전한 담낭절제술 환경 조성에 도움이 될 것"이라고 말했다.

유태석 한림대동탄성심병원 외과 교수. 한림대동탄성심병원

유태석 한림대동탄성심병원 외과 교수. 한림대동탄성심병원

원본보기 아이콘



박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다 "40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"와! 입 떡 벌리고 보게 되네"… 철물점 소년, 평생 '파격'을 남기고 떠났다

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기