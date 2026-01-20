용인시, '기후안심 그늘' 공모 선정…특조금 18.9억 확보

이동읍 '평온의 숲' 등에 0.8㎿ 태양광발전소 설치

수익 '햇빛기금' 조성해 재생에너지 사업에 재투자

경기도 용인시는 경기도가 추진하는 '기후안심 그늘 프로젝트' 공모에 선정돼 특별조정교부금 18억9600만 원을 확보했다고 20일 밝혔다.

이 프로젝트는 공공 유휴공간에 태양광 비가림 시설과 차양막 등 친환경 기후 인프라를 조성하는 사업이다.

도는 이번 공모에서 지방자치단체를 대상으로 총 250억원의 특조금을 투입해 12㎿ 규모의 기후안심 그늘 설치를 추진해 지난해 12월 대상지를 선정했다.

시는 확보한 특조금을 활용해 올해부터 처인구 이동읍 어비리 '평온의 숲' 주차장 등에 0.8㎿ 규모의 태양광 발전소를 설치한다. 태양광 발전소는 상업용 0.7㎿와 자가용 0.1㎿로 구성된다.

시는 특히 지역 내 에너지 자립도를 높이기 위해 공공이 직접 신재생에너지 생산과 공급에 참여하는 '햇빛기금 프로젝트' 방식으로 추진한다. 태양광 발전소 운영을 통해 생산되는 전력 판매 수익은 '햇빛기금'으로 조성돼 재생에너지 보급 확대 등 관련 사업에 재투자된다.

시는 반도체 클러스터 조성과 함께 전력 수요가 지속해서 증가할 것으로 예상됨에 따라 재생에너지를 지속해서 확충하고 있다. 앞서 2024년과 지난해에는 2년 연속 '경기 RE100 선도사업' 공모에 선정되기도 했다.

이상일 용인시장은 "이번 사업은 공공이 직접 재생에너지를 생산·운영하고, 그 성과를 다시 재생에너지원 투자로 이어지도록 하는 것"이라며 "그동안 시가 진행해 온 RE100 선도사업 경험을 바탕으로 재생에너지 기반을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





