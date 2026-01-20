인제군, 재해위험정비사업 공모 선정…국비 100억원 추가 확보

강원도 인제군이 행정안전부가 주관하는 '2026년 재해위험정비사업'에 최종 선정되어 선제적인 재해 예방에 나선다.
이번 공모 선정으로 인제군은 국비 100억원을 확보해 북면 용대리 수교지구 재해위험정비사업에 총 200억 원을 투입, 오는 2028년까지 단계적으로 사업을 추진할 계획이다.
사업 대상지인 북면 용대리 수교지구는 집중호우 시 수해가 반복적으로 발생하는 지역으로, 특히 노후된 교량으로 인해 인명 피해 우려가 지속적으로 제기돼 온 곳이다.
군은 이러한 위험 요소를 해소하기 위해 △교량 재설치(L=53m, B=9m) △보축 설치(L=145m) 등 교량 재가설을 중심으로 한 정비사업을 추진하여, 재해 취약 요인을 근본적으로 개선할 방침이다.
인제군은 지난 2022년부터 국비 487억원을 포함한 총사업비 975억원 규모의 서화·덕다리 풍수해생활권 종합정비사업을 추진 중이며, 이번 북면 용대리 수교지구 재해위험정비사업을 포함해 총 12개 지구, 약 1550억원 규모의 국비 지원 재해 예방 사업을 추진하고 있다.
대규모 재해 예방 사업이 동시에 추진되면서, 재해 취약지역의 위험 요소를 단계적으로 해소하고 반복적인 수해와 붕괴 위험을 사전에 차단하는 등 지역 전반의 재난 대응 능력이 한층 강화될 것으로 기대된다.
인제군 관계자는 "재해 취약지역을 중심으로 한 정비사업을 지속적으로 추진해 반복적인 수해 위험을 줄이고, 군민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 정주 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
