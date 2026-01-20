KB증권, 중개형 ISA 잔고 4조원 돌파

KB증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 이달 5일 기준 4조원을 돌파했다고 20일 밝혔다.

중개형 ISA는 하나의 계좌에 펀드, 주가연계증권(ELS), 채권 등 다양한 금융상품은 물론 국내 상장 주식과 상장지수펀드(ETF)까지 담아 자유롭게 운용·통합 관리할 수 있는 계좌다. 특히 3년 보유 후 해지 시 최대 400만원(서민형 기준)까지 비과세 혜택이 제공되며 초과 수익에 대해서도 9.9% 분리과세가 적용돼 절세 효과를 기대할 수 있다.

KB증권의 중개형 ISA 고객 데이터를 분석한 결과 매년 신규 납입한도가 부여되는 제도적 특성과 맞물려 투자 저변이 빠르게 확대되고 있으며 특히 2030세대를 중심으로 ETF 중심 투자 트렌드가 뚜렷하게 나타나고 있는 것으로 분석됐다.

연령대별로 보면, 2030세대 중개형 ISA 투자자는 2024년 말 4만7000명에서 2025년 말 7만2000명으로 크게 늘었다. 2025년 말 기준 투자자산 중 주식과 ETF 비중은 2030세대가 92%, 4050세대가 86%로 나타나 젊은 세대를 중심으로 직접투자 성향이 두드러졌다.

반면 6070대 고객은 펀드, 채권, ELS, 환매조건부채권(RP) 등 상품에 대한 투자 비중이 20% 수준으로, 연령대가 높아질수록 자산배분을 중시하는 투자 성향이 확인됐다.

한편 KB증권이 지난해 12월 한 달간 진행한 '중개형 ISA 연말 특별 이벤트'에는 1만3000명이 넘는 고객이 참여했으며 '2025년 본인의 투자 상품 중 가장 많은 수익을 낸 투자 상품군'에 대한 투표 결과 ETF가 84%로 가장 높은 선택을 받아 ETF 중심 투자 트렌드가 실제 수익 경험으로 이어지고 있음을 보여줬다.

2026년에는 정부 정책에 따라 ISA 혜택이 더욱 확대될 예정으로, 이를 통해 국내 주식시장 장기 투자 촉진과 청년층에 대한 혜택 강화, 기존 세제 혜택의 확대가 기대된다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 "중개형 ISA는 투자 목적에 맞춰 유연한 자산 배분이 가능한 상품으로, 세대별 투자 패턴이 정착되며 시장이 구조적 성장 단계에 진입했음을 보여준다"며 "앞으로도 고객 중심의 상품과 서비스 강화를 통해 중개형 ISA 시장의 성장을 지속적으로 도모해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



