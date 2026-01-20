본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

현대약품 마이녹셀, 메가팩토리 약국 입점

최태원기자

입력2026.01.20 09:17

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

맞춤형 솔루션 샴푸, 트리트먼트 판매

현대약품 이 두피·탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀의 메가팩토리 약국 입점이 완료됐다고 20일 밝혔다.

두피·탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀. 현대약품

두피·탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀. 현대약품

AD
원본보기 아이콘

마이녹셀은 두피 케어 전문성을 기반으로 합리적인 가격과 실용성을 중시하는 소비자층을 공략하기 위해 유통 채널 다각화를 추진하고 있다.


메가팩토리 약국은 의약품, 건강식품, 화장품 등을 한곳에서 구매할 수 있는 창고형 약국이다. 이번 입점을 통해 마이녹셀이 지난해 선보인 맞춤형 솔루션 두피 케어 제품 4종이 판매된다. 판매 제품은 '마이녹셀 포어 클렌징 스칼프 샴푸(480㎖)', '마이녹셀 댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸(480㎖)', '마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸(480㎖)', '마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트(200㎖)' 등이다.

샴푸 3종의 경우 두피 각질, 비듬, 모발 볼륨 등 소비자들의 다양한 두피 고민을 반영한 맞춤형 솔루션이 적용됐다. 현대약품이 독자 개발한 '마이녹셀 콤플렉스' 성분을 기본으로 함유하고 있다.


특히 '포어클렌징 스칼프 샴푸'는 국내 최대 탈모 전문 온라인 플랫폼 대다모가 소비자 사용 후기와 평점을 기반으로 선정하는 '대다모픽' 두피 샴푸 부문에서 1위를 기록하고 있다. '뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸'와 '댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸' 역시 10위권에 안착했다.


현대약품 관계자는 "메가팩토리 약국 입점을 통해 합리적인 가격에 전문 두피 케어 제품을 찾는 소비자들에게 더 가까이 다가갈 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 유통 채널 확대를 통해 마이녹셀의 두피, 탈모 케어 전문성을 지속해서 알려 나가겠다"고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드[K웨이브3.0]⑤ 저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기