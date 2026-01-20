현대약품 마이녹셀, 메가팩토리 약국 입점

맞춤형 솔루션 샴푸, 트리트먼트 판매

현대약품 현대약품 004310 | 코스피 증권정보 현재가 13,120 전일대비 430 등락률 -3.17% 거래량 1,585,626 전일가 13,550 2026.01.20 10:08 기준 관련기사 16년 역사 현대약품 아트엠콘서트, 195회 공연에 아티스트 579명 참여수주 기대감이 기업가치 끌어올린다…조선업 ‘두 마리 토끼’ 잡나같은 기회를 더 크게? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 부담 없이 전 종목 시세 보기 close 이 두피·탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀의 메가팩토리 약국 입점이 완료됐다고 20일 밝혔다.

두피·탈모 케어 전문 브랜드 마이녹셀. 현대약품

마이녹셀은 두피 케어 전문성을 기반으로 합리적인 가격과 실용성을 중시하는 소비자층을 공략하기 위해 유통 채널 다각화를 추진하고 있다.

메가팩토리 약국은 의약품, 건강식품, 화장품 등을 한곳에서 구매할 수 있는 창고형 약국이다. 이번 입점을 통해 마이녹셀이 지난해 선보인 맞춤형 솔루션 두피 케어 제품 4종이 판매된다. 판매 제품은 '마이녹셀 포어 클렌징 스칼프 샴푸(480㎖)', '마이녹셀 댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸(480㎖)', '마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸(480㎖)', '마이녹셀 뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트(200㎖)' 등이다.

샴푸 3종의 경우 두피 각질, 비듬, 모발 볼륨 등 소비자들의 다양한 두피 고민을 반영한 맞춤형 솔루션이 적용됐다. 현대약품이 독자 개발한 '마이녹셀 콤플렉스' 성분을 기본으로 함유하고 있다.

특히 '포어클렌징 스칼프 샴푸'는 국내 최대 탈모 전문 온라인 플랫폼 대다모가 소비자 사용 후기와 평점을 기반으로 선정하는 '대다모픽' 두피 샴푸 부문에서 1위를 기록하고 있다. '뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸'와 '댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸' 역시 10위권에 안착했다.

현대약품 관계자는 "메가팩토리 약국 입점을 통해 합리적인 가격에 전문 두피 케어 제품을 찾는 소비자들에게 더 가까이 다가갈 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 유통 채널 확대를 통해 마이녹셀의 두피, 탈모 케어 전문성을 지속해서 알려 나가겠다"고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



