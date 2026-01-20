엔터테이너 이수지, 세브란스병원에 3000만원 기부

소아청소년 완화의료팀 ‘빛담아이’와 환아·부모 위로

세브란스병원은 엔터테이너 이수지씨가 최근 중증 소아청소년 환아들을 위해 세브란스병원에 3000만원을 기부했다고 20일 밝혔다.

엔터테이너 이수지씨가 소아 환자와 의료진(가운데, 소아혈액종양과 권승연 교수)과 함께 사진을 촬영하고 있다. 세브란스병원

이수지씨는 수년 전 한 소아암 환아를 만나며 세브란스병원과 인연을 맺었다. 항암치료를 받던 환아의 보호자가 이수지씨의 개그를 따라 하는 자녀의 모습을 촬영해 보낸 것이 시작이었다.

영상을 본 이수지씨는 장난감을 사서 병원을 찾았고 이후에도 지속적으로 환아를 만나며 웃음을 줬다. 이후 환아는 안타깝게 세상을 떠났지만 아픈 아이들에게 웃음을 주는 것이 본인이 할 수 있는 봉사라고 생각하게 됐다고 했다.

이수지씨는 지난 2024년 크리스마스부터 세브란스병원 소아암병동을 꾸준히 찾았다. 재작년 병동에서는 세브란스 소아청소년 완화의료팀 '빛담아이'와 함께 아이들을 한 명 한 명 만나며 기념사진을 찍고 선물을 전했다.

빛담아이는 '생명의 빛을 가득 담은 아이'라는 의미로 중증 희귀난치 질환을 앓는 소아청소년 환자뿐만 아니라 그 가족들까지 대상으로 통합 케어를 지원하는 완화의료팀이다. 의사, 간호사, 사회복지사, 미술·놀이·음악치료사, 성직자 등으로 이뤄져 신체적 심리·사회·영적 어려움을 지원한다.

이수지씨는 지난해 크리스마스에도 배우 김아영씨와 동행해 소아암 병동에서 아이들을 만났다. 재능 기부와 함께 기부금도 전했다.

기부금은 중증 희귀 난치 소아청소년 환자와 가족들을 돕는 다양한 심리 정서, 교육 프로그램, 봉사활동, 사별 가족 돌봄 등 소아청소년 완화의료 서비스 전반에 사용될 예정이다.

이수지씨는 "병상에 있는 아이들과 그 곁을 지키는 가족들에게 잠깐의 웃음이라고 줄 수 있다면 그것으로 행복하다"며 "조금이나마 세브란스에 마음을 전달하며 환자뿐만 아니라 가족들의 마음까지 돌보는 빛담아이의 완화의료 서비스를 지원할 수 있어서 기쁘고 하루 빠르게 건강한 일상을 되찾으시기를 기원한다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



