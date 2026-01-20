박동식 사천시장, '새해 첫 행보' 생활폐기물 수거 현장 방문

생활폐기물 수거 동행하며 현장 목소리 청취



박동식 경남 사천시장이 오는 29일 새해 첫 현장 행보로 환경 공무직들과 함께 생활폐기물 수거 현장을 찾는다.

이른 아침부터 이어지게 되는 이번 일정은 새해를 맞아 환경 공무직의 노고를 격려하고, 생활폐기물 수거 현장에서 근무하는 직원들의 애로사항을 직접 듣기 위해 마련됐다.

박동식 시장이 새해를 맞아 환경 공무직의 노고를 격려하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 박동식 시장은 오전 7시 화곡식당에서 환경 공무직 53명과 간담회를 갖고, 새해 인사를 전한 뒤 근무 환경과 작업 여건에 대한 고충과 건의 사항을 청취할 예정이다.

간담회 이후 박동식 시장은 작업복을 착용하고 환경 공무직과 함께 생활폐기물 수거 차량에 탑승해 수거 작업에 참여하는 등 현장 근무를 직접 체험한다.

박동식 시장은 이번 현장 행보를 통해 환경 공무직과의 소통을 강화하고, 근무환경 개선과 안전 대책 마련을 위한 정책적 보완사항을 점검한다는 방침이다.

특히 박 시장은 앞으로도 형식적인 보고를 넘어, 현장에서 답을 찾는 소통 행정을 통해 시민과 함께하는 시정을 이어간다는 계획이다.

박동식 시장은 "시민들의 쾌적한 생활을 위해 묵묵히 일하는 환경 공무직 여러분의 역할과 책임을 다시 한번 확인했다"며 "시민의 일상을 지키는 현장 근무자들이 존중받는 근무환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>