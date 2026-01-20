본문 바로가기
성흥택 산청부군수, 산불 대비 태세 현장 점검

영남취재본부 최순경기자

입력2026.01.20 09:53

산불감시원 격려 애로사항 청취

경남 산청군이 겨울철 산불 위험이 높아짐에 따라 산불 예방과 초동 대응 역량 강화을 위한 대비 테세 점검에 나섰다.


이번 점검은 최근 건조한 날씨로 산불 발생위험이 커짐에 따라 추진됐다.

특히 성흥택 부군수는 생비량면 도리 산불감시초소를 찾아 산불감시원들을 격려하고 애로사항도 청취했다.

성흥택 산청부군수 산불대비태세 점검 현장 사진.

성흥택 산청부군수 산불대비태세 점검 현장 사진.

또 산불 조기 발견 및 GPS를 활용한 신속한 신고체계 점검을 주문하고 산불 발생 최소화를 위한 산불감시의 중요성을 강조했다.


현재 산청군은 산불 전문예방진화대와 산불감시원을 읍면별로 배치해 산불감시체계를 운영하고 있다.


이를 통해 논·밭두렁 및 영농부산물 등 각종 소각과 입산자 실화 및 화목보일러 및 아궁이 재처리 등으로 인한 산불을 방지한다.

소각이 잦은 취약 시간대 및 일몰 전·후에 불법소각을 집중적으로 단속하고 야간 산불 대응을 위해 신속 대기조를 운영해 야간산불에도 적극적으로 대응하고 있다.


성흥택 부군수는 "산불은 산불 예방 및 홍보와 초동진화가 최고의 진화"라며 "산불 예방을 위해 홍보 및 계도, 소각행위 단속, 취약 시간대 순찰 강화, 가가호호 방문을 통한 산불 예방 홍보, 화목보일러 점검 등 산불 발생 요인을 집중 관리할 것"이라고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
