본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

국립중앙도서관,전국 사서 3만5000명 대상 AI·데이터 교육

서믿음기자

입력2026.01.20 08:57

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 95개 과정, 154회의 교육과정 운영

국립중앙도서관은 2월부터 전국 도서관 직원 약 3만5000명을 대상으로 총 95개 과정, 154회의 교육과정을 운영한다고 20일 밝혔다. 교육은 집합교육 44회와 이러닝 110회로 구성된다.

국립중앙도서관은 2월부터 전국 도서관 직원 약 3만5000명을 대상으로 총 95개 과정, 154회의 교육과정을 운영했다. 국립중앙도서관 제공

국립중앙도서관은 2월부터 전국 도서관 직원 약 3만5000명을 대상으로 총 95개 과정, 154회의 교육과정을 운영했다. 국립중앙도서관 제공

AD
원본보기 아이콘

국립중앙도서관은 1983년부터 현직 사서 재교육을 맡아왔으며, 급변하는 도서관 환경에 대응할 수 있는 미래 인재 양성을 목표로 교육을 추진하고 있다. 2026년 사서교육은 AI와 데이터 활용 역량을 강화하는 동시에 직무 전문성과 소통·리더십 역량을 함께 높이는 방향으로 운영된다.


특히 올해는 AI와 데이터 교육을 대폭 강화한다. AI 교육은 9개 과정 14회로, 약 2000명을 대상으로 보고서 작성과 홍보물 제작, 챗봇 및 웹페이지 구현 실습 등 업무 효율화와 이용자 서비스 개선에 초점을 맞췄다. 데이터 교육은 13개 과정 26회로 약 3000명을 대상으로 데이터 수집·분석·시각화 실무를 다뤄, 데이터 기반 의사결정 역량을 키울 계획이다.

이와 함께 장서 관리, 자료 분류·목록, 보존·복원 등 전통적인 도서관 핵심 직무 교육과 '이용자 응대 역량 향상', '도서관 관리자 과정' 등 소통·리더십 교육도 병행한다. 또한 '도서관 인재개발 워크숍', '사서한마당', '사서학습공동체' 등 현장 중심의 참여형 교육도 운영한다.


국립중앙도서관은 디지털 기반 상시 학습을 위해 이러닝 과정을 확대하고, 인기 집합교육을 활용한 신규 온라인 콘텐츠도 개발할 예정이다. 2026년도 연간 교육과정과 신청 방법은 사서교육누리집에서 확인할 수 있다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드[K웨이브3.0]⑤ 저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기