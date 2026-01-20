국립중앙도서관,전국 사서 3만5000명 대상 AI·데이터 교육

총 95개 과정, 154회의 교육과정 운영

국립중앙도서관은 2월부터 전국 도서관 직원 약 3만5000명을 대상으로 총 95개 과정, 154회의 교육과정을 운영한다고 20일 밝혔다. 교육은 집합교육 44회와 이러닝 110회로 구성된다.

국립중앙도서관 제공

국립중앙도서관은 1983년부터 현직 사서 재교육을 맡아왔으며, 급변하는 도서관 환경에 대응할 수 있는 미래 인재 양성을 목표로 교육을 추진하고 있다. 2026년 사서교육은 AI와 데이터 활용 역량을 강화하는 동시에 직무 전문성과 소통·리더십 역량을 함께 높이는 방향으로 운영된다.

특히 올해는 AI와 데이터 교육을 대폭 강화한다. AI 교육은 9개 과정 14회로, 약 2000명을 대상으로 보고서 작성과 홍보물 제작, 챗봇 및 웹페이지 구현 실습 등 업무 효율화와 이용자 서비스 개선에 초점을 맞췄다. 데이터 교육은 13개 과정 26회로 약 3000명을 대상으로 데이터 수집·분석·시각화 실무를 다뤄, 데이터 기반 의사결정 역량을 키울 계획이다.

이와 함께 장서 관리, 자료 분류·목록, 보존·복원 등 전통적인 도서관 핵심 직무 교육과 '이용자 응대 역량 향상', '도서관 관리자 과정' 등 소통·리더십 교육도 병행한다. 또한 '도서관 인재개발 워크숍', '사서한마당', '사서학습공동체' 등 현장 중심의 참여형 교육도 운영한다.

국립중앙도서관은 디지털 기반 상시 학습을 위해 이러닝 과정을 확대하고, 인기 집합교육을 활용한 신규 온라인 콘텐츠도 개발할 예정이다. 2026년도 연간 교육과정과 신청 방법은 사서교육누리집에서 확인할 수 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



