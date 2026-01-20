본문 바로가기
중기중앙회, 협동조합 '혁신형 공동사업' 모집…AX·DX 지원 신설

이성민기자

입력2026.01.20

총 17억원 투입…작년보다 4억원 증액
조합당 사업비 80% 지원…최대 1억원

중소기업중앙회는 중소기업 간 협업 촉진 및 협동조합 공동사업 활성화를 위해 '혁신형 공동사업 지원사업'에 참여할 중소기업협동조합을 모집한다고 20일 밝혔다.


이 사업은 업종별 중소기업협동조합의 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 등 협업모델 구축을 위한 공동사업에 대한 직접사업비를 지원하는 사업이다. 올해는 지난해보다 4억원 증액된 총 17억원의 예산이 투입된다.

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

지원 대상은 중소기업협동조합법에 의해 설립된 중소기업협동조합으로, 조합당 사업비의 80%, 최대 1억원까지 지원한다. 올해 신설된 AX·DX 분야를 통해 협동조합의 디지털 플랫폼 개발·고도화, 인공지능(AI) 기술 활용 반영 등 업종별 협동조합 디지털 전환을 새롭게 지원한다.

참여를 희망하는 조합은 다음달 20일까지 협동조합 포털을 통해 신청 접수하면 된다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
