전남대 출신 박사, 캄보디아 국제대 약학부학장 임명

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.20 08:54

전남대 출신 박사, 캄보디아 국제대 약학부학장 임명
전남대학교는 졸업생 Khim Koemchhoy 박사가 캄보디아 국제대학교(IU, Pharmacy at International University) 약학부 부학장으로 임명됐다고 20일 밝혔다.


Khim Koemchhoy 박사는 전남대학교 의과학과에서 박사 학위를 취득했으며, 면역학 및 생명 의학 연구 분야에서 세계적으로 인정받는 이준행 교수와 이시은 교수의 공동지도 아래 학위를 받았다.

박사 학위 취득 후 2023년부터 2025년까지 전남대학교에서 박사후연구원으로 재직하며 면역학, 백신 연구, 생명 의학 분야 전문성을 더욱 강화했으며, 박사 과정 및 박사후연구원 기간 첨단 실험실 연구, 국제 협력, 학술 출판에 적극 참여하며 본교의 글로벌 연구 성과에 기여했다.


국제대학교(Pharmacy at International University) 약학부 부학장으로 임명된 Khim Koemchhoy 박사는 학문적 리더십, 커리큘럼 개발, 연구 전략 수립, 교수 역량 강화를 책임지고 있으며, 또한 국제 협력 강화, 연구 중심 약학 교육 확대, 혁신과 증거 기반 실무를 약학 교육에 통합하는 캄보디아 제약 교육 혁신을 주도하고 있다.


국제대학교는 Khim Koemchhoy 박사의 임명이 글로벌 훈련을 받은 학자들을 통한 학문적 품질 및 연구 우수성 강화를 보여준다고 밝혔다. 그의 전남대학교 배경은 동남아시아 지역의 제약 교육, 연구, 협력을 발전시키는 데 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

한편, 전남대학교는 전 세계 학계, 연구, 고등교육 행정에서 리더십 역할을 수행하는 동문을 배출함으로써 국제적 영향력을 지속적으로 입증하고 있으며, 국제 동문 네트워크와 명성을 확대하고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

