본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

은평구, 무주택 청년에 최대 120만원 월세 지원

김민진기자

입력2026.01.20 08:48

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

70명 모집…내달 13일까지 신청

서울 은평구(구청장 김미경)가 지역 청년의 주거 안정을 위해 월세를 지원한다. 구는 '2026년 은평형 청년월세 지원사업' 대상자 70명을 모집한다. 선정되면 월 최대 10만원씩 최장 12개월간 총 120만원의 임차료를 받을 수 있다.

은평구청 전경. 은평구 제공.

은평구청 전경. 은평구 제공.

AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 은평구에 주민등록을 두고 실거주하는 19~39세 무주택 1인 가구 청년이다. 기준 중위소득 150% 이하(1인 가구 월 384만원), 임차보증금 8000만원 이하, 월세 60만원 이하 주택 거주 등의 요건을 충족해야 한다.


신청은 다음 달 13일까지 은평구청 누리집에서 온라인으로 할 수 있다. 주민등록등본, 임대차계약서 등 관련 서류를 함께 제출해야 하며, 심사를 거쳐 3월 중 최종 선정자를 발표한다.

선정자가 매월 월세를 납부한 뒤 영수증을 제출하면 본인 명의 계좌로 지원금이 입금된다. 문의는 구청 청장년희망과 청년미래팀(02-351-6885)으로 하면 된다.


김미경 은평구청장은 "청년들이 안정적으로 우리 구에 정착해 꿈을 키워갈 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱서 '컷' 당했다 "40대 이상은 안 받아요"…나이 때문에 술집 문턱... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'흑백요리사2' 후덕죽, 하객석 텅텅 빈 충격 결혼식…"처가가 요리사라고 반대"

"이런 광경은 처음" 모래사장인 줄 알았는데…바다 떠돌다 밀려온 감자칩

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

카페 돌면서 기습 포옹…이틀간 12명 성추행한 30대 구속

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

김정은, 공장 시찰서 부총리 해임 "제 발로 나가라"

새로운 이슈 보기