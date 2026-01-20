대전시, 비영리민간단체 '공익활동지원사업' 공모

오는 2월 20일까지 접수...7개 분야 사업별 300만~700만원 지원

대전시가 비영리민간단체의 자발적인 공익 활동 촉진을 위해 '2026년 비영리민간단체 공익활동 지원사업'에 참여할 단체를 오는 2월 20일까지 공개 모집한다.

이번 사업은 공고일(2026년 1월 15일) 기준 대전시에 등록된 비영리민간단체를 대상으로 하며, 총예산 2억 2500만 원 규모로 사업별 최소 300만 원에서 최대 700만 원까지 지원한다.

모집 분야는 경제도시, 문화도시, 미래도시 등 7개 분야이며, 단체별 1개 사업만 신청할 수 있고, 신청 기간은 20일부터 2월 20일 오후 6시까지다.

지원사업은 단체 역량, 사업 내용, 예산의 적정성 등을 종합적으로 고려해 대전시 공익사업선정위원회 심의를 거쳐 최종 선정된다. 선정 결과는 4월 초 대전시 누리집(홈페이지)에 공개할 예정이다.

기타 자세한 내용은 대전시 자치행정과로 문의하거나, '대전시 누리집 참여마당-시민단체-알려드립니다'에서 확인할 수 있다.

전재현 대전시 행정자치국장은 "다양한 분야의 공익사업 지원을 통해 지역사회 문제해결과 주민 삶의 질 향상에 기여하겠다"며 "공익활동에 관심 있는 단체들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.





