신세계까사, 새해 맞이 '뉴 스타트 페스타' 실시

최호경기자

입력2026.01.20 08:44

신년 인테리어 수요 공략

신세계까사는 2026년 새해를 맞아 다음 달 22일까지 신년 프로모션 '뉴 스타트 페스타'를 진행한다고 20일 밝혔다.


이번 행사는 새해 집안 분위기를 바꾸려는 집단장 수요를 겨냥해 까사미아와 마테라소의 주요 가구에 대한 세트 및 연계 구매 혜택을 강화했다.

먼저 베드룸은 프리미엄 수면 브랜드 마테라소를 중심으로 신제품부터 대표 제품까지 폭넓은 혜택을 선보인다. 신제품 스마트 모션베드 '르 무브'와 비건 폼 매트리스 '오아시스 세도나'는 출시 기념 특별 혜택을 준비했다. 각각 단품으로 구매 시 회원 등급에 따라 최대 15%, 두 제품 세트 구매 시 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다.


마테라소의 모션베드 '르 무브'와 비건 폼 매트리스 '오아시스'. 신세계까사

마테라소의 모션베드 '르 무브'와 비건 폼 매트리스 '오아시스'. 신세계까사

마테라소의 대표 매트리스 라인업도 다양한 구매 혜택을 마련했다. 럭셔리 매트리스 라인 '헤리티지 컬렉션'은 단품 구매 시 최대 25%까지 혜택을 제공한다. 친환경 인증 매트리스 '포레스트 컬렉션'은 단품을 최대 20%, 침대 프레임과 함께 구매 시 프레임을 20% 할인한다.


자녀방 침대를 준비하는 고객을 위해 '포레스트 컬렉션' 매트리스 중 '브리즈' 이상 모델의 슈퍼싱글(SS) 사이즈를 기본 할인에 3% 추가 할인가에 판매한다. 매트리스와 타 가구를 함께 구매할 경우 혜택이 더 확대된다.

까사미아는 소파를 중심으로 새해 분위기 전환 수요를 공략한다. '캄포' 소파의 차세대 모델인 '캄포 구스 50' 시리즈 '위븐 베이지' 컬러는 전 고객 대상 20% 할인 혜택을 제공한다. '캄포 구스 50', '캄포 럭스', '캄포 레더' 소파를 다이닝·리빙룸 가구와 함께 구매하면 소파 외 가구 최대 3종까지 10% 추가 할인이 적용된다. 이와 함께 주방과 다이닝, 자녀방 가구 제품 등에도 다양한 혜택이 적용된다.


신세계까사 관계자는 "앞으로도 신세계까사의 다양한 브랜드를 통합·연계해 주거 공간 전체를 아우르는 프리미엄 인테리어 아이템과 고객 니즈에 부합하는 혜택을 지속 선보일 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
