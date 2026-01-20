강원더몰, 설맞이 기획전 ‘말(馬)하는 대로’ 개최…최대 30% 할인

도내 우수상품 한 달간 파격 할인

강원도, 설맞이 물가 안정 총력

강원더몰 전 시·군 참여 기획전

강원특별자치도 대표 온라인 쇼핑몰 강원더몰(gwdmall.kr)이 2026년 병오년(丙午年) 붉은 말의 해를 맞아 설맞이 기획전 '말(馬)하는 대로!'를 개최한다.

강원더몰 '말해 뭐해' 이미지. 강원도 제공

이번 기획전은 1월 19일부터 2월 18일까지 한 달간 진행되며, 도내 우수상품과 18개 시군의 인기 상품을 할인가로 선보여 설 명절 장바구니 물가 안정에 기여할 예정이다.

행사 기간 동안 강원더몰에서는 설 특판 상품을 한데 모은 기획전 전용관을 운영하고, 소비자의 구매 부담을 낮추기 위한 다양한 할인 및 참여형 이벤트를 마련했다.

주요 혜택으로는 기획전 대상 상품에 적용 가능한 30% 할인쿠폰과 전 상품에 사용할 수 있는 20% 할인쿠폰을 매주 화요일 오후 3시부터 선착순 제공한다.

또한 쇼핑몰 이용 중 등장하는 '붉은 말' 이미지 클릭 시 적립금을 지급하는 참여형 이벤트를 운영해 이용자에게 색다른 재미를 더한다.

아울러 병오년 새해를 기념해 이름에 '병오'가 포함된 신규 회원이 댓글을 남길 경우 적립금을 지급하는 이색 이벤트도 함께 진행한다.

이와 함께 강원더몰은 외부 유통 채널과의 협업을 통해 소비자 접점을 확대한다.

행사 기간 동안 제휴 쇼핑몰인 우체국 쇼핑몰 내 강원더몰 브랜드관에서도 할인 행사를 병행하며,

도내 18개 시군 연계 쇼핑몰에서도 지역 특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 설맞이 기획전을 동시에 추진한다.

김만호 강원특별자치도 경제국장은 "2026년 붉은 말의 해에 걸맞은 활기찬 기운을 담아 이번 설맞이 기획전을 준비했다"며 "소비자에게는 합리적인 명절 소비 기회를 제공하고, 도내 생산자에게는 안정적인 판로 확대의 계기가 되어 모두가 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보내길 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자



