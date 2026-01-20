카카오페이증권, 차트에서 바로 주문하는 '차트주문' 도입

차트 분석부터 주문 실행까지 한 화면에

주문 취소·평균가 확인도 한 번에

카카오페이증권이 20일 차트 분석과 주문을 한 화면에서 처리할 수 있는 '차트주문' 기능을 도입했다. 차트를 보며 화면을 이동하지 않고 바로 주문까지 실행할 수 있어, 거래 과정에서 발생하던 동선과 시간이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

차트주문은 차트 화면에서 시장가와 지정가 주문을 모두 지원한다. 지정가 주문의 경우 차트 위에서 '롱탭(길게 터치)'과 '드래그(끌기)' 방식으로 주문 희망 가격을 직접 설정할 수 있다. 시세 흐름과 가격대를 직관적으로 확인한 뒤 매매 타점을 곧바로 주문으로 이어질 수 있도록 설계됐다. 시장가 주문 역시 차트를 보며 원하는 시점에 즉시 요청할 수 있다.

주문 이후 관리도 차트 안에서 이뤄진다. 지정가 주문을 넣으면 차트 위에 '주문진행중선'이 표시돼 현재 주문 상태를 한눈에 확인할 수 있다. 해당 선을 누르면 별도의 화면 이동 없이 주문 취소도 가능하다. 체결 시에는 평균 구매가가 실시간으로 차트에 반영된다.

이 기능은 가격 변동이 빠른 종목을 짧은 주기로 거래하는 사용자에게 특히 유용할 것으로 보인다. 국내·미국 주식 정규장은 물론 프리마켓과 애프터마켓에서도 사용할 수 있으며, 모든 차트 봉 간격에서 제한 없이 제공된다. 다만 연금저축·ISA 계좌를 제외한 종합계좌와 주식계좌에 우선 적용됐다.

카카오페이증권은 이번 차트주문을 구현하면서 '투자 판단'과 '실행 속도'를 자연스럽게 연결하는 사용자 경험(UX)에 초점을 맞췄다. 향후에는 다양한 지표와 분석 도구, 시세 해석을 돕는 콘텐츠를 차트에 결합해 투자 이해도를 높이는 방향으로 기능을 고도화할 계획이다.

카카오페이증권은 "차트를 보며 즉각적인 판단을 내려야 하는 사용자 입장에서 화면 전환으로 인한 시간 지연 자체가 비용이 될 수 있다고 보고 UX를 재구성했다"며 "분석부터 주문, 확인까지 하나의 흐름으로 이어지는 거래 환경을 체감할 수 있을 것"이라고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



