'TDF우등생' 한화 LIFEPLUS TDF, 2040·45 수익률 상위권

한화자산운용은 한화 LIFEPLUS TDF 2040, 2045가 작년 한 해 수익률 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 한화 LIFEPLUS TDF 2040·45는 작년 한 해 각각 17.86%, 19.62% 수익률을 기록했다. 2020·25·35·50·60 빈티지도 2위에 오르는 등 전 빈티지가 상위권을 기록했다. 5년 장기 수익률 역시 전 빈티지가 3위 안에 들었다. 투자 만기가 상대적으로 긴 연금 펀드에서 주목할만한 지점이다.

한화자산운용은 JP모건의 글로벌 리서치 역량을 활용한 자산배분전략 및 액티브·패시브 혼합 운용 전략과 차별화된 환 전략 등을 성과 배경으로 꼽았다.

한화 TDF는 자산별로 운용 전략을 달리한다. 정보 비대칭성이 존재해 알파 창출이 용이한 미국 중·소형주, 하이일드 채권 등은 액티브로, 효율적인 시장 특성으로 알파 창출 기회가 낮은 미국 대형주, 물가채 등은 패시브로 운용한다. 환 전략 역시 자산별로 다르다. 주식은 환을 노출해 추가 수익을 추구하며, 채권은 환을 헤지해 안정적으로 이자수익을 확보한다.

JP모건의 자산배분전략에 입각한 분산 포트폴리오를 바탕으로 한국과 유럽 주식 비중을 높였던 부분이 성과에 크게 기여했다. 또한 액티브·패시브 운용 전략을 통해 글로벌 시장의 특징에 따른 초과 성과를 달성했다. 채권의 경우 한국 비중을 낮추고 미국 비중을 높였던 것이 양호한 성과를 시현했다.

한화운용은 JP모건과의 지속적인 협업을 바탕으로 시장 변동성 속에서도 운용 원칙을 지키는 것이 꾸준한 성과의 노하우라고 말한다. LIFEPLUS TDF는 출시 당시부터 지금까지 JP모건과의 협업을 변함없이 지속하고 있다.

최영진 한화자산운용 부사장은 "TDF의 경우 대표적인 연금 투자 상품으로 생애 주기 별 변동성 관리를 통한 장기 안정적 수익을 추구하는 것이 필수적"이며 "JP모건의 글로벌 자산배분전략, 리서치 역량 등 선진 운용 역량을 바탕으로 앞으로도 지속해서 양호한 수익률을 시현해나갈 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



