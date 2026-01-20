홈앤쇼핑, 소온하루 '멜팅 도트 링클 패치' 원데이 방송 완판

15일 원데이 방송 1·2부 완판

홈앤쇼핑은 패치 전문 기업 코앤조의 뷰티 브랜드 소온하루 '멜팅 도트 링클 패치'가 전량 매진을 기록했다고 20일 밝혔다.

코앤조의 뷰티 브랜드 소온하루 '멜팅 도트 링클 패치' 제품 이미지. 홈앤쇼핑

소온하루 멜팅 도트 링클 패치는 주름 원인별 집중 케어 솔루션을 적용해 탄력·수분·피부 장벽 케어에 도움을 준다. 바쁜 일상 속에서도 끈적임 없이 이용할 수 있으며, 크림이나 에센스 사용이 부담스러운 고객들도 부담 없이 사용할 수 있도록 했다.

라벤더·약모밀·티트리 추출물이 결합한 특허 등록 복합 성분을 적용해 피부 진정과 보호 효과까지 강화했다. 눈가·미간·팔자 등 고민 부위에 간편하게 부착해 사용하면 된다.

멜팅 토드 링클 패치는 지난 15일 진행된 원데이 방송에서 1, 2부 모두 전량 매진을 기록했다. 특히 50~60대 고객층을 중심으로 높은 관심을 끌어냈다.

겉면 패치는 주름이 깊어지는 것을 잡아주는 구조로 설계됐고, 안쪽은 100% 화장품 성분으로 구성된 집중 주름 케어 포뮬러가 적용돼 시니어 고객들의 높은 만족도와 재구매로 이어지고 있다는 평가다.

홈앤쇼핑 담당 MD는 "복잡한 스킨케어 루틴 없이 간편하게 주름을 관리할 수 있다는 점이 소비자들에게 큰 강점으로 작용했다"며 "앞으로도 고객들의 뷰티 니즈를 정확히 반영한 단독 히트 상품을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



