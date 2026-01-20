파주시, '2026년 주택 패시브 리모델링 지원 사업' 대상자 모집

고성능 창호·문 교체·단열 보강 지원

경기 파주시는 '파주시 녹색건축물 조성 지원 조례'에 따라 건축부문 온실가스 배출량을 줄이고 민간 분야의 친환경 새 단장(그린 리모델링)을 확산하기 위해 '2026년 주택 패시브 리모델링 지원 사업' 대상자를 모집한다.

이번 사업은 오래된 주택의 창호를 교체하거나 건물 내외부 단열 등 에너지 성능을 개선하는 공사를 지원해, 난방비 부담을 덜고 주거환경을 더 쾌적하게 만드는 것이 목적이다.

지원 대상은 「건축법」에 따른 사용승인이 10년 이상 지난 주택으로, 단독주택(단독·다가구)과 공동주택(다세대·연립)이 해당된다. 신청은 건축물 등기사항증명서상 주택 소유자가 할 수 있으며, 공유지분 주택의 경우 대표 소유자가 지분 소유자 전원(100%)의 서면 동의서를 제출해야 한다.

지원 대상 공사는 에너지 성능 개선을 위한 수선 공사로, 고성능 창호(문 포함) 교체 또는 내외부 벽·천장·바닥 단열보강(난방공사 제외) 중 최소 1개 이상의 공사를 필수로 진행해야 한다. 또한 고효율 조명·보일러 교체, 차열 도료 시공 등 선택 공사와 철거·폐기물 처리 등 부대공사(해당 시)도 지원 범위에 포함된다.

지원금은 공사비 기준 최대 1천만 원 이내이며, 공사비 규모에 따라 지원 비율이 달라진다. 공사비가 500만원 미만일 경우 90%, 500만원 이상 1000만원 미만일 경우 80%, 1000만원 이상 1500만원 미만일 경우 70%가 지원된다.

신청 기한은 2월 20일까지이며, 파주시청 허가총괄과에 방문해 신청하거나 전자우편 또는 팩스로 신청해도 된다.

배준우 허가총괄과장은 "노후 주택의 창호와 단열 성능을 개선해 시민들의 에너지 비용 부담을 줄이고, 생활 속 탄소중립 실천이 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





