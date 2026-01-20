[책 한 모금]말의 무게감을 높이려면 "문장 사이에 1~2초의 호흡을 둬라"

저자 박수연 변호사는 TBC·울산 KBS 아나운서와 대학 교원, 로스쿨 수석 합격을 거쳐 변호사가 되기까지의 경험을 바탕으로, 말이 평가와 성과를 좌우하는 순간들을 현실적으로 짚어낸다. 핵심은 말하기 능력은 타고난 재능이 아니라 훈련으로 충분히 익힐 수 있는 기술이라는 것. 이 책은 말을 잘한다는 것을 화려한 화술이 아닌, 상황과 상대에 맞게 핵심을 명확히 전달하는 능력으로 정의한다. 면접과 발표, 회의와 협상 등 업무 현장에서 바로 활용할 수 있도록 체크리스트, 실제 사례, 연습 과제를 통해 말하기 능력을 구조적으로 개선하도록 돕는다. OBC 발표 구조, 3단 키워드 프레임, 긴장 완화를 위한 호흡·발성 훈련 등 구체적인 방법을 제시하며, 말하기를 개인의 성격 문제가 아닌 학습 가능한 기술로 접근한다. 말 때문에 손해 보지 않고, 말로 기회를 잡고 싶은 이들에게 실질적인 가이드를 제공한다.
오늘부터 말을 잘하게 됩니다 | 박수연 지음 | 현익출판 | 264쪽 | 2만1000원
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
