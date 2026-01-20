"의류관리 라인업 확대" LG 시스템 아이어닝 출시

라이프스타일 맞춰 선택지 넓힌 LG전자

LG전자가 세탁·건조부터 다림질까지 아우르는 의류 관리 가전 라인업을 확대한다.

LG전자는 오는 26일 스팀다리미와 핸디 스티머, 스타일링 보드(다림판)를 하나로 결합한 올인원 의류 관리 솔루션 'LG 시스템 아이어닝'을 출시한다고 20일 밝혔다. 옷감 손상에 대한 부담을 낮추면서도 손쉽게 다림질할 수 있도록 편의성을 강화한 제품이다. 미세 고압 스팀으로 수분이 남지 않도록 주름을 빠르게 펴주며 고온으로 유해 세균을 99.99%까지 살균한다. 특히 면·울·레이온 등 소재에 따라 스팀 온도를 다르게 해 옷감 손상을 최소화한다는 설명이다.

LG전자는 오는 26일 스팀 다리미와 핸디 스티머, 스타일링 보드(다림판)를 하나로 결합한 올인원 의류 관리 솔루션 'LG 시스템 아이어닝'을 출시한다.

다림질 과정에서 옷이 다림판에 달라붙거나 다리미에 밀려 주름이 생기는 불편을 줄이기 위해 '액티브 스타일링 보드' 기능을 적용했다. 스타일링 보드에 탑재된 팬이 바람을 불어 옷을 띄우거나 공기를 흡입해 고정해 얇고 하늘거리는 소재도 안정적으로 다림질할 수 있다. 스타일링 보드 커버는 분리 세척이 가능하며 보드를 세로로 접을 수 있어 보관하기에도 용이하다.

조작과 이동의 편의성도 고려했다. 전자식 버튼으로 스타일링 보드의 높낮이를 조절할 수 있으며, 보드에 탑재된 4.3인치 액정표시장치(LCD) 터치 디스플레이를 통해 스팀 온도와 바람 세기, 다림 코스 선택이 가능하다. 하단에는 바퀴를 적용해 집 안 어디서나 사용할 수 있다.

LG전자는 최근 '2026 뉴(NEW) LG 스타일러 오브제컬렉션' 스타일러 5벌식·3벌식 모델을 선보였다.

아울러 LG전자는 최근 '2026 뉴(NEW) LG 스타일러 오브제컬렉션' 스타일러 5벌식·3벌식 모델을 선보이며 의류 관리 가전 경쟁력을 한층 강화했다.

5벌식 스타일러에는 인공지능(AI)을 결합해 편의성을 높였다. AI가 의류 무게 데이터를 학습·분석하고 무게에 따라 최적의 스타일링·건조 코스를 제안한다. 또 '듀얼 트루스팀'을 적용해 히터·스팀 분사구 2개가 각각 개별 작동하며 스팀 분사량을 보다 정밀하게 제어한다.

1인 가구와 맞벌이 가구 등을 고려한 3벌식 스타일러는 슬림한 디자인으로 좌우 각각 최소 5㎜의 여유 공간만 있어도 설치할 수 있다. 표준 스타일링 코스는 기존 39분에서 29분으로, 표준 살균 코스는 99분에서 64분으로 줄어 바쁜 일상에서도 효율적인 의류 관리가 가능하다.





장희준 기자



