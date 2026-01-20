본문 바로가기
Dim영역
알립니다
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

인사

[인사]우리투자증권

김진영기자

입력2026.01.20 07:15

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

<승진>

◇ 부사장

△리테일부문장 이기조 △리스크관리부문장 이위환


◇ 전무

△IT본부장 김종구 △HR본부장 홍순만

◇ 상무

△준법감시인 위성관


◇ 상무대우

△PI본부장 김근배


<부문장/본부장 전보>

◇ 부사장

△IB부문장 양완규

◇ 상무대우

△기업금융본부장 이화순 △종합금융본부장 백승학 △AI전략본부장 김영종


<부서장 전보>

◇ 이사대우

△기업금융1부장 박경태 △기업금융2부장 이한별 △기업금융3부장 윤석주

△투자금융1부장 조성룡 △종합금융1부장 김영문

△종합금융사업추진부장 이영준 △IB사업추진부장 박승구

△영업솔루션부장 고동한


◇ 부장

△투자금융2부장 송기웅 △투자금융3부장 최순우 △종합금융3부장 정해주

△종합금융사업관리팀장 김주연 △IB솔루션부장 박진상

△금융상품영업부장 진경훈 △디지털PB센터장 황성문

△UX개선부장 김정민 △리테일성장실장 김진혁 △AI테크팀장 윤덕중


<부서장 신규선임>

△구조화금융부장 강대준 △PI1부장 김선문 △자금부장 한기호





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

해외는 막는데 한국은 아직도 '갈팡질팡'…스크롤 내리다 사라지는 어린시절[SNS에 빠진 청소년]⑤ 해외는 막는데 한국은 아직도 '갈팡질팡'…스크롤 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다리 하나 놨다가 퇴출"경고 무시한 두 도시의 교훈

"힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 K화장품 싹쓸이…뉴요커 일상에 스며들다

"다리 못 뻗고 등받이도 고정"…'닭장 좌석 논란' 캐나다 항공사, 비난 폭주에 결국

"나 아빠한테 400억 건물 받았어"…금수저 6000조 '상속 쓰나미'

박지원 "김병기 살신성인에 감사…힘내라, 큰 형님이 함께 간다"

호주서 시작된 규제우리나라는 '감감무소식'

은행들 단축근무 속속 도입…금융권 4.5일제 본격화 되나

새로운 이슈 보기