[인사]우리투자증권

<승진>
◇ 부사장
△리테일부문장 이기조 △리스크관리부문장 이위환
◇ 전무
△IT본부장 김종구 △HR본부장 홍순만
◇ 상무
△준법감시인 위성관
◇ 상무대우
△PI본부장 김근배
<부문장/본부장 전보>
◇ 부사장
△IB부문장 양완규
◇ 상무대우
△기업금융본부장 이화순 △종합금융본부장 백승학 △AI전략본부장 김영종
<부서장 전보>
◇ 이사대우
△기업금융1부장 박경태 △기업금융2부장 이한별 △기업금융3부장 윤석주
△투자금융1부장 조성룡 △종합금융1부장 김영문
△종합금융사업추진부장 이영준 △IB사업추진부장 박승구
△영업솔루션부장 고동한
◇ 부장
△투자금융2부장 송기웅 △투자금융3부장 최순우 △종합금융3부장 정해주
△종합금융사업관리팀장 김주연 △IB솔루션부장 박진상
△금융상품영업부장 진경훈 △디지털PB센터장 황성문
△UX개선부장 김정민 △리테일성장실장 김진혁 △AI테크팀장 윤덕중
<부서장 신규선임>
△구조화금융부장 강대준 △PI1부장 김선문 △자금부장 한기호
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
