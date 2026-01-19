영국 런던서 열린 美 NBA…"그린란드 놔둬" 야유 쏟아져

영국 등 유럽 내 반미 감정 고조

영국 런던 O2 아레나에서 열린 미국프로농구(NBA) 경기 도중 관중석에서 반(反)트럼프 구호가 나와 눈길을 끌었다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드를 자국 영토로 병합하겠다는 뜻을 공개적으로 드러낸 가운데, 이를 둘러싸고 유럽 사회 전반에서 반미(反美) 정서가 확산하고 있다는 분석이 나온다.

18일(현지시간) 영국 가디언에 따르면, 이날 런던 O2 아레나에서는 멤피스 글리즐리스와 올랜도 매직의 NBA 경기가 펼쳐졌다. 경기 직전 미국의 배우 겸 가수 버네샤 윌리엄스가 미국 국가를 열창했는데, 이때 관중석에서 한 남성이 "그린란드를 내버려 두어라(Leave Greenland alone)"라고 외쳤다. 이후 관중석 곳곳에서는 박수, 환호가 이어졌다.

이번 경기는 트럼프 대통령이 덴마크령 그린란드에 병력을 보낸 8개국에 대해 내달 1일부터 10%의 관세를 부과하겠다고 밝힌 다음날 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 오는 6월1일부터는 25%의 고율 관세를 추가로 부과하겠다고 경고한 바 있다.

앞서 덴마크를 비롯해 영국, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 네덜란드, 핀란드 등 8개국은 그린란드에 병력을 파견한 바 있다. 또 유럽 각국 지도자들은 트럼프 대통령에 대해 반대 의사를 표했는데, 키어 스타머 영국 총리의 경우 "그린란드는 덴마크 왕국의 일부이며 그 미래는 그린란드와 덴마크의 몫"이라며 "(미국이) 동맹국에 관세를 부과하는 것은 완전히 잘못된 일"이라고 질타하기도 했다.

한편 반미 감정은 유럽에서만 터져 나오는 게 아니다. 앞서 트럼프 대통령이 캐나다를 '51번째 주'로 만들겠다며 높은 상품 관세를 부과하자, 캐나다인들도 미국과의 프로아이스하키(NHL) 경기 중 야유를 보낸 바 있다. 특히 지난해 2월 열린 미국과 캐나다의 경기에선 경기 시작 단 9초 만에 선수들끼리 3번의 싸움이 붙기도 했다.





