트럼프 "노벨상 나한테 안줘서…그린란드 통제할 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨평화상을 받지 못한 점을 언급하며 그린란드에 대한 통제 필요성을 주장하는 취지의 서한을 노르웨이 총리에게 보낸 사실이 알려졌다.

연합뉴스와 외신 등에 따르면 19일(현지시간) 트럼프 대통령이 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리에게 보낸 편지에서 이 같은 주장을 펼쳤다고 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 전날 발송한 서한에서 "나는 8건이 넘는 전쟁을 중단시켰음에도 불구하고 귀국이 나에게 노벨평화상을 수여하지 않기로 결정했다"며 "이제 더 이상 오직 '평화'만을 생각해야 할 의무를 느끼지 않는다"고 밝혔다.

그는 이어 "평화가 여전히 중요한 가치이기는 하지만, 이제는 미국에 무엇이 유익하고 옳은지 고려할 수 있다"며 "미국이 그린란드에 대해 완전하고 전면적인 통제권을 갖지 않는 한 세계는 안전하지 않다"고 주장했다.

이 발언은 지난해 노벨평화상 수상이 무산된 것을 계기로, 미국이 그린란드 통제권을 가져와야 한다는 논리를 펴려는 의도로 해석된다.

다만 노벨평화상 수상 여부는 노르웨이 정부와는 무관한 노벨위원회가 결정하는 사안임에도 불구하고, 트럼프 대통령이 노르웨이 총리에게 이 같은 입장을 전달한 배경은 명확히 밝혀지지 않았다.

스퇴르 총리는 이날 노르웨이 일간지 VG와의 인터뷰에서 트럼프 대통령으로부터 해당 서한을 받은 사실을 확인하며 "노벨평화상은 노르웨이 정부가 아닌 독립적인 노벨위원회가 수여한다는 점을 트럼프 대통령 등에게 분명히 설명했다"고 말했다.

스퇴르 총리는 이 편지가 전날 도착했으며, 앞서 자신과 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 트럼프 대통령에게 보낸 공동 서한에 대한 답신이라고 설명했다.

앞서 보낸 서한에는 트럼프 대통령이 유럽 8개국에 부과하겠다고 예고한 이른바 '그린란드 관세'에 대한 반대 입장과 함께 긴장 완화의 필요성, 3자 간 전화 회담을 요청하는 내용이 담겼던 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 이번 편지에서 덴마크의 그린란드 권리에 대해서도 의문을 제기하며 "왜 그들이 '소유권'을 갖고 있는지 모르겠다"고 주장했다. 그는 "이를 입증할 문서화된 증거는 없고, 수백 년 전 배 한 척이 정박했을 뿐"이라며 "미국의 배 역시 그곳에 정박한 적이 있다"고 덧붙였다.

또 북대서양조약기구(NATO·나토)와 관련해서는 "나는 나토 창설 이후 그 누구보다 많은 기여를 해왔다"며 "이제는 나토가 미국을 위해 무언가를 해야 할 때"라고 강조했다.

트럼프 대통령은 지난해 2기 집권 이후 노벨평화상에 대한 강한 열망을 공개적으로 드러내 왔지만, 결국 수상에는 이르지 못했다.

지난 15일에는 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 자신의 진품 메달을 트럼프 대통령에게 '헌정'하기도 했다.

이에 대해 노벨위원회는 "노벨상과 수상자는 분리될 수 없으며, 메달이나 증서의 소유권이 바뀌더라도 수상자의 지위는 변하지 않는다"는 기존 입장을 다시 한 번 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



