"화재 예방 강화" … 내서농산물도매시장, 소방시설 작동점검 실시

자동화재탐지설비·스프링클러 등



경남 창원특례시 농업기술센터는 최근 안전한 도매시장 환경 조성을 위해 내서농산물도매시장 전체 소방시설을 대상으로 작동점검을 실시했다

이번 점검은 지난 16일부터 17일까지 화재 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 자동화재탐지설비, 스프링클러 설비, 소화배관 등 시장 내 전체 소방설비를 대상으로 작동 상태를 종합적으로 확인했다.

특히, 실제 화재 상황을 가정한 작동점검을 통해 설비의 정상 작동 여부를 면밀히 점검하고, 발견된 미비 사항에 대해서는 즉시 보완 조치를 실시하거나 별도 정비가 필요한 설비는 개선 계획을 수립해 화재 위험 요소를 사전에 차단했다.

내서농산물도매시장은 다수의 유통거래종사자와 이용객이 상시 이용하는 시설로, 화재 발생 시 피해가 클 수 있는 만큼, 이번 점검을 통해 도매시장 내 화재 예방과 초기 대응 능력을 한층 강화했다.

강종순 농업기술센터소장은 "정기적인 소방시설 점검과 선제적인 안전관리를 통해 시민과 상인이 모두 안심하고 이용할 수 있는 도매시장 환경을 조성하겠다"며 "앞으로도 재난 예방을 위한 안전 점검과 시설 개선을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>