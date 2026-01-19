본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전 D-유니콘 기업, 'CES 2026' 기간 수출 상담 5000만 달러 진행

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.01.19 20:12

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CES 2026 연계 바이어·투자자와 기술 협력·후속 협의 본격화

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시(시장 이장우)와 대전테크노파크(원장 김우연, 이하 대전 TP)는 대전 D-유니콘 기업들이 CES 2026 기간 중 북미 현지 전문기관과 연계해 글로벌 투자사 및 바이어 매칭 프로그램을 운영한 결과, 현지 엑셀러레이터와 약 5000만 달러 규모의 수출 상담이 진행되는 성과를 거뒀다고 밝혔다.


이번 프로그램을 통해 글로벌 바이어 및 투자자 미팅, 맞춤형 컨설팅, 전략적 파트너십 논의 등 총 28건의 비즈니스 상담이 진행됐다.

특히 HP Inc., Baidu Apollo 등 글로벌 기업과의 1대1 전략 미팅을 통해 기술 협력, 공동 사업 추진, 투자 가능성 등에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.


이와 함께 현지 엑셀러레이터와 약 5000만 달러 규모의 수출 상담이 진행됐으며, 향후 전략적 협력으로 이어질 수 있는 구체적인 논의도 있었다.


CES 2026 행사장에서 이루어진 기업 컨설팅에서 북미 시장 진입 전략 수립, 현지 잠재 고객 발굴 및 네트워크 연계, 제품 디자인 및 시장 포지셔닝 등을 중심으로 진행됐으며, 이를 통해 기업들의 북미 시장 진출을 위한 사전 준비 역량을 제고하는 데 주력했다.

한편 D-유니콘 기업들은 개별 부스를 운영하며 글로벌 바이어와의 현장 상담을 활발히 이어갔다. 이를 통해 총 246건, 547만 6000달러 규모의 상담 실적을 기록했으며, 신규 바이어 115개 사를 발굴하는 성과를 거뒀다.


상담 이후 바이어들의 추가 협의 요청에 따라 향후 25건의 후속 협의 가 진행될 예정이다. 이 가운데에는 마이크로소프트, 메타 등 글로벌 딥테크 기업과 미국·캐나다 해군 관련 기관도 포함됐다. 향후 샘플 테스트, 기술 검증, 공동 사업 논의 등 실질적인 성과로 이어질 가능성이 높을 것으로 기대된다.


김우연 대전 TP 원장은 "대전 TP는 단순한 전시회 참가를 넘어 실제 수출과 투자, 글로벌 협력으로 이어지는 성과 창출에 집중해 왔다"며 "앞으로도 해외 전시회 연계 비즈니스 매칭과 글로벌 투자 연계, 후속 실증 및 사업화 지원을 통해 지역 기업의 글로벌 성장을 지속적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"상조 비용만 1000만원…조용히 보내드리고 싶다" 무빈소 장례 확산 "상조 비용만 1000만원…조용히 보내드리고 싶다" ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기