본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

넷플릭스, '매일 예능'으로 승부수…'일병 김원훈' 등 론칭

이종길기자

입력2026.01.19 18:38

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성시경 '미친맛집'엔 배우 미요시 아야카 합류

넷플릭스, '매일 예능'으로 승부수…'일병 김원훈' 등 론칭
AD
원본보기 아이콘

넷플릭스가 '주말 몰아보기' 공식을 깨고 '매일 찾아오는 예능'으로 시청 패턴에 변화를 꾀한다.


넷플릭스는 19일 올 상반기 일일 예능 라인업을 공개하며 두뇌 서바이벌부터 미식 토크, 음악 예능까지 신작 여섯 편을 순차적으로 론칭한다고 밝혔다.

포문은 오는 28일 '데스게임: 천만원을 걸어라'가 연다. 1대1 승부에서 패배 시 즉시 탈락하는 규칙을 적용한 서바이벌이다. 홍진호, 이세돌, 세븐하이 등 검증된 플레이어와 펭수, 박성웅 등이 참여하며, '지니어스'의 장동민이 해설자로 나선다.


다음 달 2일에는 '일병 김원훈: 보직의 세계'가 이어진다. 유튜브 '숏박스'의 주역 김원훈이 병장 만기 전역 뒤 재입대해 특수 보직을 체험하는 리얼 버라이어티다.


넷플릭스, '매일 예능'으로 승부수…'일병 김원훈' 등 론칭 원본보기 아이콘

글로벌 확장을 노리는 시도도 엿보인다. 매주 목요일 공개되는 '미친맛집'에는 성시경의 파트너로 일본 배우 미요시 아야카가 합류한다. 넷플릭스 시리즈 '아리스 인 보더랜드'로 얼굴을 알린 그는 올해 개봉 예정인 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에도 캐스팅된 대표적인 친한(親韓)파 배우다.

이 외에도 '솔로지옥 5'의 비하인드를 담은 '솔로지옥 리유니언(2월 14일)', 김숙·홍진경·조세호의 토크쇼 '도라이버' 시즌 4(2월 22일), '싱어게인 4' 톱 6의 히트곡 도전기 '유명가수에겐 히트곡이 필요해(2월 28일)' 등이 시청자를 찾는다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

확진 숨기고 학교갔다가 집단감염…"심하면 사망한다" 대만 발칵 확진 숨기고 학교갔다가 집단감염…"심하면 사망한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기