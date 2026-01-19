본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시, 탈북민 요리연구가 이순실씨 홍보대사로 위촉

정두환기자

입력2026.01.19 18:01

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 화성시는 탈북민 요리사 이순실 씨를 신규 홍보대사로 위촉했다고 19일 밝혔다.

정명근 화성시장(오른쪽)이 요리연구가 이순실씨에게 홍보대사 위촉패를 전달하고 있다. 화성시 제공

정명근 화성시장(오른쪽)이 요리연구가 이순실씨에게 홍보대사 위촉패를 전달하고 있다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 시청 중앙회의실에서 열린 위촉식에서 정명근 화성시장은 이 씨에게 홍보대사 위촉장을 전달하고, 시민과 소통하며 시의 매력을 널리 알려 달라고 당부했다.


시는 이 씨가 탈북민으로서 사회에 안정적으로 정착한 경험과 요리연구가로서 쌓아 온 전문성과 성실함을 높이 평가해 홍보대사로 위촉했다고 설명했다.

이 씨는 연 매출 수백억의 식품기업을 일군 북한요리 연구가로, 방송 출연은 물론 화성시 청계동에서 이북 음식점을 운영하며 대중 및 시민들과 가까이 소통하고 있다.


이번 홍보대사 위촉으로 이 씨는 앞으로 2년간 시의 시정 홍보 활동 및 주요 행사에 참여하는 등 활동을 펼치게 된다.


정 시장은 "도전과 노력으로 희망의 메시지를 전해온 이 씨를 홍보대사로 모시게 되어 뜻깊다"며 "삶의 경험과 진정성을 바탕으로 시민들과 공감하며 화성시의 따뜻하고 긍정적인 이미지를 널리 알리는 데 힘이 돼 줄 것"으로 기대했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다" 韓 잠재성장률 올리는 길[신년인터뷰] 치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기