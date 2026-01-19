에이비엘바이오, 이중항체 ADC 美 임상1상 IND 승인

이중항체 전문 바이오기업 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 196,700 전일대비 800 등락률 -0.41% 거래량 684,462 전일가 197,500 2026.01.19 15:30 기준 관련기사 ADC 효과 높이는 '조력자 기술'의 힘투자금 부족으로 기회를 놓치고 있다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로5000 노리는 코스피, 장중 사상 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close 가 개발 중인 이중항체 ADC 후보물질이 미국에서 임상 단계에 진입하게 됐다.

에이비엘바이오는 ABL206(NEOK001)의 임상 1상 진행을 위한 임상시험계획서(IND)가 지난 16일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인됐다고 19일 밝혔다.

ABL206은 B7-H3와 ROR1을 동시에 표적하는 이중항체에 토포이소머레이스 I 억제제를 링커 방식으로 결합한 퍼스트 인 클래스 이중항체 ADC(항체·약물접합체)다. 해당 물질은 에이비엘바이오의 차세대 ADC 파이프라인 가운데 가장 먼저 임상 단계에 진입한 후보물질로 꼽힌다.

에이비엘바이오가 미국에 설립한 이중항체 ADC 전문 자회사 네옥 바이오는 올해 상반기 중 ABL206에 대한 임상 1상을 개시할 예정이다. 회사 측은 2027년을 목표로 초기 임상 결과를 공개한다는 계획이다.





