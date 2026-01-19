본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

에이비엘바이오, 이중항체 ADC 美 임상1상 IND 승인

장효원기자

입력2026.01.19 17:32

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
에이비엘바이오, 이중항체 ADC 美 임상1상 IND 승인
AD
원본보기 아이콘

이중항체 전문 바이오기업 에이비엘바이오 가 개발 중인 이중항체 ADC 후보물질이 미국에서 임상 단계에 진입하게 됐다.


에이비엘바이오는 ABL206(NEOK001)의 임상 1상 진행을 위한 임상시험계획서(IND)가 지난 16일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인됐다고 19일 밝혔다.

ABL206은 B7-H3와 ROR1을 동시에 표적하는 이중항체에 토포이소머레이스 I 억제제를 링커 방식으로 결합한 퍼스트 인 클래스 이중항체 ADC(항체·약물접합체)다. 해당 물질은 에이비엘바이오의 차세대 ADC 파이프라인 가운데 가장 먼저 임상 단계에 진입한 후보물질로 꼽힌다.


에이비엘바이오가 미국에 설립한 이중항체 ADC 전문 자회사 네옥 바이오는 올해 상반기 중 ABL206에 대한 임상 1상을 개시할 예정이다. 회사 측은 2027년을 목표로 초기 임상 결과를 공개한다는 계획이다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다" 韓 잠재성장률 올리는 길[신년인터뷰] 치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기