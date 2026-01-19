본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

지씨지놈, 상장 첫해 매출 315억·영업익 12억… 신사업, 흑자전환 견인

정동훈기자

입력2026.01.19 17:01

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지씨지놈 이 지난해 잠정실적 공시를 통해 연간 매출 315억원, 영업이익 12억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다고 19일 밝혔다. 매출은 전년도 259억원 대비 56억원(22%) 증가했고, 영업이익은 전년도 -12억원에서 25억원 개선되며 흑자로 돌아섰다.

지씨지놈, 상장 첫해 매출 315억·영업익 12억… 신사업, 흑자전환 견인
AD
원본보기 아이콘

이번 실적 개선은 산과·암·유전희귀·건강검진 등 전 검사 영역에서 매출이 고르게 증가한 가운데, 핵심 신사업이 포함된 산과 및 검진 부문의 고성장이 매출 확대를 주도한 결과로 풀이된다. 회사에 따르면 건강검진 영역의 '아이캔서치' 검사 시행 건수는 2024년 900건에서 2025년 5100건으로 늘었고, 산과 분야 핵심 검사인 비침습 산전검사(G-NIPT)도 같은 기간 1만8000건에서 2만5200건으로 증가했다.


수익성 측면에서는 검사 의뢰 건수 확대에 따른 규모의 경제가 작동했다. 검사 물량이 늘면서 인력·장비 등 고정비 부담이 완화됐고, 원가율이 전년 대비 1%포인트 하락하며 흑자 전환으로 이어졌다는 설명이다.

영업외 부문도 실적에 힘을 보탰다. 지난해 6월 기업공개(IPO)로 약 430억원의 공모자금을 확보하면서 이자수익이 증가해 순금융수익이 확대됐고, 보유 현금도 전년도 65억원에서 401억원으로 늘어난 것으로 전해졌다. 아울러 관계기업 제니스헬스와 GC랩텍 합병에 따른 보유 지분 가치 상승 효과가 기타수익 증가로 반영됐다.


지씨지놈은 향후 주요 검사 품목의 국내·국외 확장을 통해 매출 성장과 수익성 개선 흐름을 이어간다는 방침이다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기