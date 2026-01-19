전진선 군수 “의병의 고장 지평면, 동부권 관광·교통 거점으로 도약시키겠다”

양평군, ‘지평면민과 함께하는 소통한마당’ 개최

'전쟁의 기억서 평화의 도시로'…소통의 장 열어

경기 양평군(군수 전진선)은 19일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 열 번째 일정으로 의병의 고장 지평면을 방문해 3주 차 군민과의 소통 행보를 이어갔다.

전진선 양평군수가 19일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 열 번째 일정으로 의병의 고장 지평면을 방문해 주민들과 소통하고 있다. 양평군 제공

이날 오전 지평면 복지회관 1층에서 열린 소통한마당에는 전진선 양평군수, 홍종분 지평면장, 도·군의원, 관내 기관·단체장, 지평면민 등 100여 명이 참석했다.

행사의 첫 순서로는 지난해 추진된 지평면 주요 성과를 공유하는 시간이 마련돼 △구둔 아트스테이션 준공 △지평배수지 증설 △지평 전통발효축제의 성공적 개최 △지평리 흙향기 맨발길 조성 등 그간의 추진 성과를 면민들과 함께 확인하는 시간을 가졌다.

이어 2026년 지평면 도약을 위한 향후 추진 계획으로 △지평 국제평화공원 및 양평박물관 건립 △경의중앙선 전철 지평-양동-원주 간 연장 △국수·지평·원덕 역세권 도시개발 △폐철도 부지 공공편의시설 조성 등 역사가 어우러진 동부권 관광지 조성과 교통 인프라 확충을 중심으로 한 장기 발전 방향과 비전을 밝혔다.

이후 진행된 군민과의 대화 시간에는 △도로 및 진입로 등 확·포장 △마을상수도 및 소형 교량 설치 △지평레포츠공원 가로등 등 시설 개보수 요청 △버스 시간표 변경 건의 등 주민 생활과 밀접한 다양한 의견이 제시됐다. 이에 대해 관련 국·소장과 담당 부서장들이 현장에 배석해 직접 답변하며 실질적인 양방향 소통을 이어갔다.

전진선 양평군수가 19일 '2026년 군민과 함께하는 소통한마당'의 열 번째 일정으로 의병의 고장 지평면을 방문해 주민들과 소통하고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "오늘 지평면 소통한마당을 통해 주민들과 직접 소통하며 소중한 의견을 들을 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "면민의 목소리를 군정에 적극 반영해 살기 좋고 만족도 높은 지평면을 만들어 나가겠다"고 말했다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



