경희대병원, ‘2025년 임상의학연구소 우수연구자 시상식’ 개최

박정연기자

입력2026.01.19 16:36

“연구중심병원 역량 강화·의료진 연구 의욕 고취”

경희대병원은 지난달 29일 '2025년 임상의학연구소 우수연구자' 시상식을 진행했다고 19일 밝혔다.

지난달 29일 서울 동대문구 경희대병원에서 개최된 '2025년 임상연구소 우수연구자' 시상식에서 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 경희대병원

이번 시상식은 2025년 한 해 동안의 연구 실적을 종합적으로 평가하고 연구중심병원으로서의 역량 강화 및 의료진 연구 의욕 고취를 위해 마련됐다.


여승근 경희대병원 연구부원장 겸 임상의학연구소장은 "병원의 연구 역량과 미래 의학으로의 발전 가능성을 다시 한 번 확인하는 뜻깊은 자리"라며 수상자에게 축하의 말을 건넸다.

김종우 경희대병원장은 "강인한 생명력과 열정을 상징하는 '붉은 말'의 해를 맞아 우리 연구 성과들이 의학 발전과 질병 없는 사회 구현으로 이어지길 바란다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
