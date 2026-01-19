보령 장애인 주간활동센터, '출석 없는 결제' 의혹…경찰 수사

장애인 미이용 시간에 바우처 결제 정황 포착…보령시 수사의뢰

충남 보령지역의 한 장애인 주간활동센터가 장애인 바우처를 부정 수급했다는 의혹으로 경찰 수사를 받고 있다.

19일 아시아경제 취재를 종합하면, 보령경찰서는 관내 A 장애인 주간활동센터를 사회서비스이용 및 이용권 관리에 관한 법률 위반 혐의로 입건해 수사 중이다.

해당 센터는 일부 장애인이 실제로 센터에 출석하지 않았음에도 불구하고, 주간활동서비스를 제공한 것처럼 바우처 결제를 진행해 급여를 수령한 의혹을 받고 있다.

장애인 주간활동서비스는 이용자가 센터에 등원해 교육·여가·사회활동 프로그램을 이용한 뒤, 정부 지원 바우처로 비용을 결제하는 방식으로 운영된다.

보령시는 지난해 10월 장애인 바우처 결제 시스템에 대한 자체 점검을 진행하던 과정에서 A센터의 반복적인 이상 결제 정황을 확인하고, 경찰에 수사 의뢰했다.

경찰 관계자는 "현재 수사가 진행 중인 사안으로, 구체적인 내용은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



