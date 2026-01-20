이병권 중기2차관 "소공인 집적지 디지털 혁신거점으로 육성"

제9차 소상공인 성장 릴레이 간담회

부산 소공인 집적지서 경쟁력 제고 방안 모색

중소벤처기업부는 20일 부산범일의류제조특화지원센터에서 '소공인 집적지 활성화 및 경쟁력 제고 방안'을 주제로 제9차 소상공인 성장 릴레이 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 지난해 11월부터 추진 중인 '소상공인 성장 중심 릴레이 간담회 시즌2'의 아홉 번째 순서로 마련됐다. 중기부는 소공인 집적지를 집중적으로 육성하고자 업종별 소공인 대표 4명을 비롯해 소공인 집적지 전문가 등 12여명과 함께 간담회를 진행했다.

이병권 중기부 제2차관은 부산범일의류제조특화지원센터의 공용 재단실과 창업 공간을 둘러보며 100년 넘는 세월 동안 우리 의류산업의 심장 역할을 해온 부산 범일동의 저력을 확인했다. 아울러 1917년 조선방직 설립 이후 수많은 장인이 일궈온 숙련 기술의 터전 위에서 전통 가치를 지키며 제조혁신을 준비하는 소공인들의 노고를 격려했다.

이어진 간담회에서는 이진국 한국개발연구원 선임연구위원이 '소공인 집적지를 지역경제 핵심 성장 거점으로 육성'을 주제로 발표했다. 그는 "노후화된 소공인 집적지를 스마트 기반으로 재설계하고 특화지원센터를 단순 행정 지원을 넘어 소공인들이 공동으로 일감을 확보하고 수익을 창출하는 비즈니스 허브로 육성해야 한다"고 말했다.

윤미영 전북벤처산업발전협의회 국장은 금속가공 소공인들이 공동브랜드 'So Goods'와 인프라를 활용해 글로벌 시장으로 진출한 협업 사례를 공유했으며, 이경희 부산범일의류제조특화지원센터 센터장은 스마트 자동재단기 등 공동인프라 도입으로 생산성을 올리고 장인의 숙련 기술을 디지털 자산화해 청년들에게 전수한 사례를 공유했다.

이 2차관은 "부산 동구 범일동과 같이 오랜 역사를 지닌 집적지는 우리 제조 산업을 지탱해온 단단한 뿌리이자 소공인들이 정성으로 일궈낸 소중한 삶의 터전"이라며 "소공인 집적지를 전통 기술과 첨단 디지털이 공존하는 혁신거점으로 육성해 소공인이 자부심을 가지고 일할 수 있는 환경으로 만들겠다"고 했다.





이성민 기자



