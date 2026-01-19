본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

현직 경찰관 만취 운전 사고…CCTV 관제센터에 적발

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.19 17:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

면허 취소 수준…직위해제

전남경찰청 전경.

전남경찰청 전경.

AD
원본보기 아이콘

전남경찰청 소속 현직 경찰관이 만취 상태로 운전을 하다 사고를 낸 뒤 폐쇄회로(CCTV) 관제센터의 신고로 덜미를 잡혔다.


19일 전남 무안경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 전남경찰청 소속 50대 A 경위를 불구속 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A 경위는 지난 16일 오전 0시 15분께 전남 무안군 삼향읍의 한 도로에서 술에 취해 차를 몰다 도로변 연석을 들이받고 인도로 올라타는 단독 사고를 낸 혐의를 받고 있다.


범행은 늦은 밤 도로 상황을 살피던 CCTV 관제센터 요원의 눈썰미로 발각됐다. 사고 장면을 목격한 관제센터 측이 즉시 경찰에 신고했고, 출동한 경찰이 현장에서 A 경위를 붙잡았다.


음주 측정 결과 A 경위의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치에 해당하는 만취 상태였던 것으로 드러났다.

경찰은 A 경위를 직위해제 조치했으며, 정확한 사건 경위 조사가 마무리되는 대로 징계 절차를 밟을 예정이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기