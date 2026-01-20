트럼프 한마디에 수혜대장주… 이번주 강세 보일 이 종목은

2026년 새해들면서부터 본격 강세장의 연속이지만 개인투자자의 수익률은 급등장 만큼 수익으로 이어지긴 어려운 장세.

그렇다면 정확한 타이밍과 매매전략을 이용한다면 이야기가 달라진다. 바로 SBS Biz 전문가 김호영 대표의 실전매매 전략이다.

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

러셀 러셀 217500 | 코스닥 증권정보 현재가 4,980 전일대비 745 등락률 +17.59% 거래량 17,653,283 전일가 4,235 2026.01.20 09:56 기준 관련기사 [클릭 e종목]“러셀, 불황에도 실적이 돋보이는 한 해”[특징주] 러셀, 삼성 로봇사업 본격화에 SK하이닉스·현대차 로봇 공급 부각 강세러셀, 자회사 3방향 무인지게차 개발…증시 상장·반도체 스마트팩토리 구축 탄력 전 종목 시세 보기 close , 협진 협진 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,220 전일대비 35 등락률 +1.60% 거래량 8,424,546 전일가 2,185 2026.01.20 09:56 기준 관련기사 로봇株, 나사만 스쳐도 급등…CES 앞두고 관심 고조협진, 대상과 3억 규모 식품제조용 기계장치 공급 계약협진, 7.5억 규모 식품제조용 기계장치 공급계약 전 종목 시세 보기 close , 이수스페셜티케미컬 이수스페셜티케미컬 457190 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 3,800 등락률 +4.86% 거래량 2,441,060 전일가 78,200 2026.01.20 09:56 기준 관련기사 [특징주]이수스페셜티, 황화리튬 투자로 전고체 전지 첫걸음 90조 휴머노이드 합종연횡…장비 협력사, 내편 모시기에 몸값 ↑[클릭 e종목]"이수스페셜티케미컬, 황화리튬 대량생산 체제 전환 기술 확보" 전 종목 시세 보기 close , 한화갤러리아 한화갤러리아 452260 | 코스피 증권정보 현재가 2,080 전일대비 130 등락률 -5.88% 거래량 6,604,943 전일가 2,210 2026.01.20 09:56 기준 관련기사 한화 3남 김동선…홀로서기 시험대[특징주]한화그룹주, 인적분할에 줄줄이 신고가불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close , 빛과전자 빛과전자 069540 | 코스닥 증권정보 현재가 1,825 전일대비 96 등락률 +5.55% 거래량 12,818,025 전일가 1,729 2026.01.20 09:56 기준 관련기사 빛과전자, '아시아의 알프스' 알펜시아에 '럭셔리 분양형 호텔' 개발 본격 시동빛과전자, 삼성전자 우수협력사 선정…기술혁신 부문 우수상빛과전자, 국제 전시회 참여를 통한 미국 시장 확대 전 종목 시세 보기 close

