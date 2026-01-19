순천향대, AI 중심대학 '전초기지' 구축



이노그리드·르몽·아이그로스와 MOU…AI·AX 교육·현장·취업까지 연계



AI 인재 확보가 대학 경쟁력을 좌우하는 시대, 순천향대학교가 산업계와 손잡고 'AI 중심대학' 도약에나섰다.

순천향대학교 SW중심대학사업단은 이노그리드, 르몽, 아이그로스와 AI·AX(Artificial Intelligence·Artificial Experience) 실무형 전문 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 순천향대가 SW중심대학사업을 통해 축적해 온 교육·연구 성과를 토대로, 차기 AI중심대학사업 선정을 겨냥한 전략적 기반을 다지기 위해 추진됐다.

대학의 교육 혁신 역량과 산업 현장의 요구를 정면으로 연결해, 미래 산업을 주도할 맞춤형 AI·SW 인재를 체계적으로 길러내겠다는 구상이다.

협약에 따라 순천향대와 참여 기업들은 ▲AI·AX 분야 교육과정 및 비교과 프로그램 공동 설계 ▲현장실습·인턴십·취업 연계 프로그램 운영 ▲AI중심대학사업 수행을 위한 교원·연구자·산업체 전문가·학생 간 인적 교류 ▲교육·연구·실습 공간의 공동 활용 ▲사업화 가능한 AI 기반 솔루션 개발 과제 발굴 및 공동 추진 등을 협력한다.

전창완 SW중심대학사업단장은 "AI 기반 고도화된 기술력을 보유한 기업들과 협력하게 돼 뜻깊다"며 "이번 협약을 계기로 학생들이 이론에 머무르지 않고, 산업 현장에서 바로 통하는 실전형 AI 인재로 성장할 수 있도록 교육 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

이어 "SW중심대학사업의 성과를 한 단계 끌어올려, AI중심대학사업 선정이라는 중장기 목표에 한 발 더 다가서겠다"고 강조했다.

한편 순천향대는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 SW중심대학사업을 통해 SW 교육 체계를 전면 개편하고, AI·ICT 융합 인재 양성에 역량을 집중하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



