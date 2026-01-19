허민 국가유산청장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 세계유산영향평가 언론 설명회에서 모두 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 발언하는 허민 국가유산청장
2026년 01월 19일(월)
허민 국가유산청장이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 세계유산영향평가 언론 설명회에서 모두 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
확진 숨기고 학교갔다가 집단감염…"심하면 사망한다" 대만 발칵
"작년에 미리 살걸"…결국 '2000만원' 넘긴 샤넬백
치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다" 韓 잠재성장률 올리는 길[신년인터뷰]
주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구
또 쿠팡 저격했나…이번엔 '9만원' 상당 쿠폰 지급 나선 무신사
"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'
정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다
80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다