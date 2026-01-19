김경 가족회사 서울시 사업 특혜 의혹…市, 감사 착수

오세훈 시장, 사실관계 파악 및 감사 지시

김경 서울시의원의 가족회사들이 서울시 사업 수주 과정에서 특혜를 받았다는 의혹이 제기되자 시가 자체 감사에 착수했다.

19일 서울시에 따르면 오세훈 서울시장은 이날 관련 언론보도를 접한 뒤 구체적인 사실관계 파악과 감사를 지시했다. 시는 감사와 함께 사법기관 수사에도 적극 협조한다는 방침이다.

김경 서울시의원의 가족회사들이 서울시 사업 수주 과정에서 특혜를 받았다는 의혹이 제기되자 시가 자체 감사에 착수했다. 사진은 무소속(전 더불어민주당) 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 혐의와 관련해 조사를 받는 김 시의원의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

해당 의혹은 김 시의원의 가족이 운영하거나 관련된 회사 7곳이 김 시의원이 속한 상임위원회 소관인 서울시 산하기관들과 수의 계약을 통해 수백억원 규모의 용역을 잇달아 수주했다는 게 핵심이다.

이에 김 시의원이 자신의 지위를 이용해 가족회사에 서울시 사업을 연결해주는 특혜를 누렸을 가능성이 제기됐다. 이 같은 수의계약이 이뤄진 기간은 2019년부터 올해 6월까지로 알려졌다.

현재 김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천 대가로 1억원을 건넨 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>