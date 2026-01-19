본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

Sh수협은행, 2026년 신입행원 임명장 수여식 개최

권재희기자

입력2026.01.19 15:04

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

67명의 신입행원, 연수원 교육 마치고 현업 배치 예정
신학기 은행장 "지금의 패기와 열정으로 수협은행의 미래 되어달라"

16일 서울 송파구 수협은행 본사에서 '2026년 신입행원 임명장 수여식'을 가진 후 신학기 은행장(앞줄 가운데) 등 주요 임원과 67명의 신입행원들이 기념촬영을 하고 있다. Sh수협은행

16일 서울 송파구 수협은행 본사에서 '2026년 신입행원 임명장 수여식'을 가진 후 신학기 은행장(앞줄 가운데) 등 주요 임원과 67명의 신입행원들이 기념촬영을 하고 있다. Sh수협은행

AD
원본보기 아이콘


Sh수협은행은 16일 서울 송파구 수협은행 본사에서 '2026년 신입행원 임명장 수여식'을 가졌다고 19일 밝혔다.


이날 행사에는 신학기 은행장을 비롯한 주요 임원과 선배직원들이 참석해 미래의 주인공으로 거듭날 신입행원들의 새로운 출발을 축하했다.

수여식에 앞서 연수원 교육을 돌아보는 스케치 영상과 선배들의 입행 축하 메시지 영상 등을 시청하는 시간을 가졌으며, 신입행원들이 직접 자신의 각오를 발표하는 순서도 진행됐다.


또, 이 자리에서는 신입행원의 부모님들이 자녀에게 전하는 영상메시지가 깜짝 상영돼 참석자들의 감동과 웃음을 자아내기도 했다.


신학기 은행장은 "은행장이기 전에 여러분과 같이 신입행원으로 입사하여 그 자리에 있던 때가 생각난다"며 "신입행원다운 패기와 열정으로 주어진 역할에 최선을 다하고 도전을 두려워하지 않는 수협은행의 미래가 되어 달라"고 당부했다.

이어 "슬기로운 자세로 선배들을 따르고 함께 미션을 수행하며 멋진 팀워크를 발휘하다 보면 그동안 꿈꿔온 인생 최고의 순간을 이뤄낼 수 있을 것"이라고 덧붙였다.


한편, 이번 신입행원들은 능력중심의 열린 채용 시스템을 통해 일반/지역/IT 등 각 전형별로 선발되었으며, 치열한 경쟁을 뚫고 합격한 67명의 인재들은 연수원 교육을 마치고 전국 영업점 및 본부에 배치되어 본격적인 업무를 시작할 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다" 韓 잠재성장률 올리는 길[신년인터뷰] 치킨집 그만 차리고 '여기로'…"정답은 나와 있다"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

"돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

더 배울 것 없는 AI, 인간 필요 없어질까

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

80년 '대서양 동맹' 무너지나…美·EU 무역전쟁 총성 커진다

여야 원내지도부, 통일교·공천헌금 특검 논의했지만 '공회전'

새로운 이슈 보기