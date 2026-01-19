우본, 우체국예금 대학생 서포터즈 모집

우정사업본부는 내달 4일까지 '2026년 제16기 우체국예금 대학생 서포터즈'를 모집한다고 19일 밝혔다.

모집 대상은 국내 대학에 재학 중인 대학생(휴학생 포함)이다. 지원 희망자는 우체국예금 홈페이지에서 지원서를 내려받아 작성한 후 소속 대학의 관할 지방우정청에 제출하면 된다.

선발 인원은 총 65명이다. 우본은 서류전형과 면접전형을 거쳐 최종 참여자를 선발할 계획이다.

선발된 서포터즈는 3~9월 우체국예금의 다양한 금융서비스와 캠페인 홍보를 위한 전문 업체와 연계해 홍보콘텐츠를 제작하는 데 참여한다. 또 새로운 예금상품을 기획하는 과정과 온라인 활동, 현장 체험 등에 참여할 기회를 갖는다.

우본은 서포터즈에게 소정의 활동비를 지원하고 활동 기간에 우수성과를 낸 팀과 개인에게는 상장 및 포상 등 다양한 혜택을 제공한다.

우체국예금 서포터즈는 2011년 제1기를 선발한 후 현재까지 884명이 우체국예금 분야에서 다양한 활동에 참여했다.

우본은 우체국예금 서포터즈 프로그램으로 전국 대학생에게 우체국예금에 관한 이해도를 높이고 우체국예금 서비스와 캠페인을 직접 홍보할 기회를 제공해 왔다.

곽병진 우본 본부장 직무대리는 "대학생 서포터즈는 예비 금융인을 꿈꾸는 대학생이 실무 경험을 쌓고 자신의 역량을 마음껏 펼칠 좋은 기회"라며 "우체국예금에 새로운 활력을 불어넣을 열정 가득한 대학생의 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.





