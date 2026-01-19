한국은행 광주전남본부, 중기 특별자금 대출 기한 6개월 연장

한국은행 광주전남본부는 중소기업 한시 특별자금 지원의 신규대출 취급 기한을 기존 이달에서 오는 7월까지 6개월 연장한다고 19일 밝혔다.

한국은행 금융통화위원회가 금융중개 지원 대출 한도 유보분을 활용한 중소기업 한시 특별지원을 연장하기로 한 데 따른 조치다. 선별적 지원을 강화하기 위해 한국은행 광주전남본부 관할 지역 소재 6∼10등급 저신용 중소기업을 대상으로 한다.

총규모는 7,729억원으로, 금융기관 대출 취급실적의 75%를 연 1.00% 금리로 지원한다.

한국은행 광주전남본부 관계자는 "소비 회복과 수출 증가 등 경기 개선세가 이어지고 있으나 지방 중소기업과 자영업자의 회복은 지연되고 있어 지원을 지속할 필요가 있다고 판단했다"고 밝혔다.





